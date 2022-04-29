ABD, PKK/YPG’ye büyük miktarda silah ve ekipman sağlayacak Ortamlarda müttefikiz dersiniz

ABD Savunma Bakanlığı, 2023 mali yılı belgelerini açıkladı. O belgelerde terör örgütlerine yeni yardımların yapılacağı yer aldı. Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara 183 milyon dolar ayrılması dikkati çekti. Suriye ile ilgili kısımda, ABD’nin Suriye’nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan PKK/YPG ve ülkenin güneyinde Mugavir Et-Tavra adlı muhalif bir grubun fondan yararlanacağı ifade edildi.

Açıklanan belgelere göre,,2023'te pentagon, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha terör örgütü PKK/YPG'nin saflarına katmayı planlıyor. Böylece Suriye’de pentagon bütçesinden maaş alanların sayısı 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacak.

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin KALAŞNİKOF, 100 DOÇKA ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilirken bunların kaçının, SDG ismini kullanan PKK/YPG terör örgütüne gideceği açıklanmadı. Belgede örgütlere ayrıca 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisine yer verildi.