ABD PKK'yı Suriye'de eğitip saldırtıyor!

Pençe Kilit Harekatı’nın yapıldığı Zap-Metina bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerlerimizin sayısı 9’a yükseldi. Türkiye dün bu kara haberle yastaydı. Güvenlik kaynakları son 20 günde artan PKK saldırılarında özellikle ABD rolüne işaret ediyor. Suriye’de ABD’nin, kamplarda eğitim verip gelişmiş silahlarla donattığı hatta istihbarat verdiği teröristler saldırı imkanı bulabiliyor.

Emekli Albay Mithat Işık, Pençe-Kilit Bölgesi’nde 9 şehit verilen sızma girişimini Yeni Şafak’a değerlendirdi. Bölgede uzun yıllar görev yapan Işık, arazinin önemini ve teröristlerin nasıl gelmiş olabileceğini anlattı. Son saldırının gerçekleştiği bölgenin Türkiye sınırına yaklaşık 25-30 km mesafede olduğu bilgisini veren Işık, ABD’nin terör örgütü PKK’ya Suriye’de her türlü hava ve arazi şartlarında kullanabileceği silah, malzeme ve teçhizatı sağladığını söyledi. Işık, “Örgütün elinde uzun menzilli roketler, havanlar var. ABD, bizim Irak ve Suriye bölgesindeki birliklerimizin yerini uydudan tespit edip, PKK’nın kullandığı GPS’lere yüklüyor” dedi.

DAHA GÜNEYE İNİLMELİ

PKK’lıların Suriye’de eğitilip Süleymaniye’ye kadar geldiğini kaydeden Işık “Süleymaniye’den araçlarla Hakurk’un girişine, Sidekan ve Ranya bölgelerine kadar geliyorlar. Sonrasında köyler var. O bölge PKK’nın kullandığı bir bölge. Biz daha önce operasyon yaptığımız o noktaları boşalttığımızda, örgüt gelip hemen dolduruyor, sınır karakollarında eylem yapıyordu” diye konuştu.

Irak devletinin, sınırlarını koruyana kadar Türkiye’nin bölgede kalacağına dikkat çeken Işık, şunları kaydetti: “Biz sınırlarımızı uzaktan korumak, PKK’nın bölgede yerleşmesini önlemek için bu operasyonları yapmaya mecburuz. Türkiye’nin güvenliği için Irak’ın daha güneyine inmemiz lazım.”

ABD Türkiye’nin düşmanı

Terör örgütü PKK’ya ABD’nin verdiği destek, son saldırıdan sonra tekrar gündemde. ABD Ankara Büyükelçiliği, 9 şehit için “Teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajını paylaşırken, TRHaber Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD’nin saldırıdaki payına dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük düşmanının ABD olduğunu belirten Karagül, “Son 30 yılda Türkiye’yi hedef alan tüm saldırıların kaynağı ABD’dir. Türkiye’yi hedef alan bütün terör örgütlerini ABD kurdu, ABD silahlandırdı ve yönetiyor. Saldırı hedeflerini, istihbaratını bile onlar veriyor” dedi. Terörle mücadelede yüzlerce vatan evladını ABD’nin şehit ettiğini kaydeden Karagül şu ifadeleri kullandı: “ABD ve İsrail, Türkiye için öncelikli ve en büyük tehdittir. Türkiye’nin güvenlik doktrini buna göre yeniden dizayn edilmelidir. Son terör saldırıları doğrudan ABD ve İsrail tarafından planlanmış ve uygulanmıştır. Gazze’de soykırım yapanlar, Yemen’e saldıranlar, Akdeniz’i yakanlar Türkiye’den intikam almaktadır. Artık tahammül sınırı çoktan aşılmıştır.”

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Pençe-Kilit şehitlerine veda. Serkan Sayin Adıyaman’da, Hakan Gün Gaziantep’te, Müslüm Özdemir ise Kahramanmaraş’ta dualarla toprağa verildi. Cenaze törenlerinde PKK’ya lanet yağarken, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atıldı. Diğer 6 şehit ise bugün sonsuzluğa uğurlanacak.