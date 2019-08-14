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ABD piyasalarında sert düşüş, Dow Jones 700 puandan fazla düştü

ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA) 700 puandan fazladüşüş yaşadı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:31
ABD piyasalarında sert düşüş, Dow Jones 700 puandan fazla düştü

ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi (DJIA) 700 puandan fazladüşüş yaşadı. Piyasalardaki hareketlilik üzerine açıklamalarda bulun Başkan Trump, ABD Merkez Bankasının bazı konularda ‘çok geç kaldığını’ söyledi.



ABD ile Çin arasındaki vergi krizi ve uluslar arası piyasalarda yaşanan son gelişmeler ABD’nin önemli hisse senedi endekslerinden olan Dow Jones Borsası Endüstri Endeksinde (DJIA) 700 puandan fazla düşüş yaşanmasına neden oldu. ABD yerel saati ile saat 13.00’da DJIA’nın 744 puana kadar düşmesi, Almanya ve Çin ekonomisinden de gelen bir dizi sinyalin ardından meydana gelen tablo küresel bir resesyon oluşma korkusunu gündeme getirdi.



“Fed, ABD Merkez Bankası, Dünya Merkez Bankası değil”


ABD Başkanı Donald Trump’ta yaşan krizin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu.Trump paylaşımında, FBR Capital Markets şirketinin küresel tahvil stratejisti Mark Grant’ın ABD basınına yaptığı, “Fed bir şeyler yapmak zorunda. Fed ABD Merkez Bankası, Dünya Merkez Bankası değil” yoruma yer vererek bunu destekledi. ABD Başkanı, “Merkez Bankası çok hızlı hareket etti. Şimdi ise çok çok geç” ifadelerini kullandı. Yapılması gereken çok şeyin olduğunu belirten Trump, Grant’ın bir diğer ifadesi olan, “Şuana kadar Çin ürünlerine 300 milyar dolar değerindeki vergi uygulandı. Ama kimse bana bunun bizim ekonomimizi kötü etkilediğini ve tüketici seviyesinde ciddi bir artışa yol açtığını söyleyemez” sözlerini alıntılayarak “Ve milyar dolarlar alıyoruz” ifadesini kullandı.



Bazı Çin ürünlerine getirilmesi planlanan ek vergiler ertelenmişti


ABD Ticaret Temsilciliği tarafından, 1 Eylül tarihinden itibaren Çin’in bazı ürünlerine uygulamayı planladıkları ek vergiyi 15 Aralık’a erteleme kararı alındığı açıklanmıştı. Temsilcilik tarafından yapılan açıklamada, bu kararın, ‘sağlık, emniyet, ulusal güvenlik, bazı diğer faktörler’ gerekçesi ile alındığı kaydedilmişti. Bu ürünlerin arasında ise, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, bazı oyuncaklar, bilgisayar ekranları, bazı ayakkabılar ve giyecekler olduğu açıklanmıştı.



ABD’nin adımına karşın Çin’den taviz yok


ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise yaptığı bir açıklamada, ABD’nin erteleme kararına karşın Çin’in herhangi bir tavizde bulunmadığını belirtmişti. Başkan Donald Trump’ın ABD’nin Çin’e uygulanacak vergilerin erteleneceğini duyurmasından sonra dün ABD borsasında DJIA yer almak üzere endeksler puan kazanmış, Apple dahil olmak üzere bazı büyük teknoloji devi şirketlerin hisselerinde yükselmeler yaşanmıştı. Öte yandanÇin ve Almanya’dan olumsuz ekonomik verilerin gelmesi küresel ölçekte resesyon oluşma korkusunu gündeme getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 22:31
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