ABD piyasaları 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde sert değer kaybıyla 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,11 azalışla 23.592,98 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,08 kayıpla 2.545,94 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,27 düşüşle 6.753,73 puana indi.

Bu sonuçlarla, yıllık kayıplarını artıran endekslerden S&P 500 son 14 ayın, Dow Jones ise son 13 ayın en düşük seviyelerini gördü. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Son dönemde düşüş eğilimine giren endekslerin yönü üzerinde genel olarak küresel büyümeye yönelik endişeler, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz artışının etkili olduğu öngörülüyor.

Ayrıca, Teksas eyaletindeki federal bir hakimin cuma akşamı "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası"nın (ACA) geçersiz olduğuna hükmetmesi, sağlık şirketlerinin hisselerinde pazartesi günü yaşanan düşüşte belirleyici olduğu belirtiliyor.