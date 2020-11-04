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Aktüel ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak ayrıldı
Aktüel

ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:17:35 -
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak ayrıldı

ANKARA (AA) - ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan resmi olarak çıktı.

BBC'deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez 2017'de duyurduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı bugün resmi olarak yürürlüğe girdi. Böylece ABD, anlaşmadan resmi olarak çekilen ilk ülke oldu.

Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma, ülkede Demokratlar ve çevreciler tarafından eleştirilirken, Cumhuriyetçiler tarafından desteklendi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Uluslararası İklim Girişimi Direktörü David Waskow, "Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek, yukarı doğru giden bir yürüyen merdivenden aşağı inmeye çalışmak gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçimi kazandığı takdirde Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma sözü vermişti.

Donald Trump, 1 Haziran 2017'de, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi, 190'ı aşkın ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini duyurmuştu.

Anlaşmanın, "iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunan Trump, bunun Amerikan ekonomisinde 3 trilyon dolar ve 6,5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

- Paris İklim Anlaşması

Paris'te, Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016'da, 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın en büyük destekçisi olduğu ve müzakerelerine liderlik ettiği anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti.

Ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor.

Anlaşmanın yasal hükümlerine göre, BM Genel Sekreterliği, ABD'nin çekilme talebini en erken 4 Kasım 2019'da kabul edebilecek.

Talebin kabul edilmesini takip eden sürecin ise yaklaşık bir sene süreceği ve ABD'nin anlaşmadan resmi olarak çekilmesinin Kasım 2020'yi bulabileceği belirtiliyor.

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