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Dünya ABD Özel Kuvvetleri Gazze’de perişan edilmiş!
Dünya

ABD Özel Kuvvetleri Gazze’de perişan edilmiş!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 10:59:00 -
ABD Özel Kuvvetleri Gazze’de perişan edilmiş!

ABD ve İsrail özel kuvvetlerinden oluşan bir birlik, güya keşif yapmak ve rehineleri kurtarmanın yollarını bulmak için girdiği Gazze Şeridi’nde perişan edildi.

ABD ve İsrail özel kuvvetlerinden oluşan bir birlik, güya keşif yapmak ve rehineleri kurtarmanın yollarını bulmak için girdiği Gazze Şeridi’nde perişan edildi.

Macgregor, “Yaklaşık olarak son 24 saat içinde (röportaj 24 Ekim’de kaydedildi), bizim (Amerikan) ve İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişiler keşif yapmak ve rehinelerin kurtarmanın olası yollarını belirlemek için Gazze Şeridi'ne gitti, ancak onları vurdular ve parçalara ayırdılar” diye konuştu.

İsrail’in şu ya da bu şekilde zaferini hayal edemediği gibi aynı zamanda İran ile savaş riski barındırdığı için çatışmanın ABD için de çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Macgregor, ABD'nin askeri gücünün yakın tarihin en ‘zayıf noktasında’ olduğunu ve bu nedenle büyük çaplı bir çatışmaya müdahale etmeye hazır olmadığını sözlerine ekledi. Daha önce Pentagon Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD’li askeri danışmanların "planlama" konularını görüşmek üzere İsrail'de bulunduğunu doğrulamıştı.

İsrail hem Gazze'yi hem de Suriye'yi bombalıyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamı devam ederken Suriye’yi de bombalamaya devam ediyor. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri bölgesinde bulunan Dera kırsalında Suriye ordu mevzileri hedef alındı. 8 asker hayatını kaybederken 7 asker de yaralandı. Öte yandan, Halep Uluslararası Havalimanı da İsrail hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırı sonucu hizmet dışı kaldı. Halep Havalimanı geçen haftada İsrail tarafından vurulmuştu.

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Yorumlar

şeyh şamil bu

bu güne kadar hep korkutuldu cesur Müslümanlar ve özellikle kahraman Müslüman Türkler. bunların hepsi kartondan yalancı kaplandı ama bilerek bize şişirildiler de şişirildiler. Sadece Allah'ın CCH Galip olduğunu LaGalibeillah olduğunu bize bilerek ve kasıtlı unutturdular. Kefere sürüsünün hiç biri direk olarak yürekli imanlı kalplerin karşına çıkamaz. Ancak ellerindeki silah çok ama çok güçlüyse veya sayıları çok ama çok kalabalıksa karşınıza dikilirler. 2 milyar Müslüman tükürse boğar bu bir avuç siyonist yahudi köpeğini. yeter ama artık yeter.

Gültekin

Rusya, Ukrayna ile savaşırken nasıl malum destekçi devletlere karşı savaş verdiği gibi, Hamas da, yalnız İsrail ile savaştığı gibi malum destekçilere karşı da savaş verdiği unutulmamalıdır, sahada İsrail'e destek amaçlı, her kimin askeri bulunursa hedeftir bundan kimse şikayet etmesin.
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