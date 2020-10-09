ABD Orta Doğu'da gizli kızılötesi sensörleri olan savaş uçaklarını konuşlandırdı
ABD’nin F / A-18F savaş uçağıyla ilgili fotoğraf yayınlandı. F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da saldırı yaptığı belirtildi. Uçakların belirli bir bölgeye düşman uçaklarına karşı konuşlandırıldığı söylendi.
Pentagon'un Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) web sitesinde bir fotoğraf yayınladı. F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da konuşlandırıldığı açıklandı.
ABD’nin F / A-18F savaş uçağıyla ilgili çarpıcı detay ortaya atıldı. Savaş uçağındaki yeni kızılötesi arama ve izleme sisteminin (IRST) bölmesi devriye gezerken görülebileceğinin vurgusu yapıldı.
Sensör, uçağın merkez hattı harici yakıt deposunun ön tarafında olduğu belirtildi.
Sensör için bir uçağın hareketinden radar dalgalarını çözebileceği yorumları yapıldı.
Sensör özelliği ayrıca, düşük görüşe sahip uçakları ve insansız hava araçları gibi daha küçük, görülmesi zor araçları da tespit edebilir.
Dünya basınında F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da saldırı yaptığı belirtildi.