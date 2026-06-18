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Dünya ABD ordusundan İran duyurusu
Dünya

ABD ordusundan İran duyurusu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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ABD ordusundan İran duyurusu

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasının bugün itibarıyla kaldırıldığını ancak mutabakatın hükümlerine uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABLUKA KALDIRILDI

CENTCOM, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

 

ABD ordusu, açıklamada, "Bugün, ABD kuvvetleri Başkan'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren ve çıkan tüm deniz trafiğine uygulanan ablukayı kaldırdı." ifadesine yer verdi.

Açıklamada ayrıca Amerikan ordu unsurlarının İran'ın mutabakat hükümlerini tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için bölgede bir süre daha kalacağı kaydedildi.

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