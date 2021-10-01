ABD ordusunda intiharlar artıyor! Dünyanın dört bir köşesine kan ve gözyaşı taşıyorlardı

Afganistan'da yaşanan siyasi ve askeri hezimet sonrası Amerikan ordusu içerisindeki askerlerde intihar oranlarının arttığı göze çarpıyor.

ABD ordusuna yakın Military Times'ın aktardığı habere göre, son birkaç günde 3 Amerikan askeri intihar ederek hayatına son verdi.

İntihar eden askerlerden biri kısa bir süre önce Afganistan'dan geri dönmüştü.

İntiharlar ABD ordusu için büyük bir problem olmaya devam ediyor. Resmi rakamlara göre 2021'in ilk çeyreğinde toplam 45 Amerikan askeri intihar ederek yaşamlarına son verdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 37'ydi.

Son dönemde ABD'nin Afganistan'da yaşadığı siyasi ve askeri hezimetin ardından, askerlerin üzerindeki duygusal baskının arttığı ve intiharlara büyük oranda bunun sebep olduğu tahmin ediliyor.

İntiharlarda, psikolojik açıdan sorunlar yaşayan askerlerin ABD'nin çekilme sürecinde ortaya çıkan kaotik görüntülerden etkilenmesinin de rol oynadığı düşünülüyor.

Daha önce de Afganistan'da görev yapan İngiltere ve Avustralya askerlerinde intihar oranlarının artmaya başladığı rapor edilmişti.

ABD'de asker intiharları

ABD Gazi İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı raporunda eski ABD askerlerinin ciddi rakamlarla intihar ettiği ortaya konuldu.

Buna göre yıllık bazda 6 bini aşkın "gazi", yani ABD ordusunda savaşmış eski asker intihar ediyor.

Bu sayı, günlük 16'dan fazla eski askerin intihar ettiği anlamına geliyor.

Rapora göre, eski askerlerde intihar oranı, toplumun geri kalanının 1.5 katı.

Son 10 yılda intihar eden ABD askerlerinin sayısı ise 60 bini aşıyor.

Eskiden ABD ordusunda bulunan, ordudan ayrıldıktan yahut atıldıktan sonra sağlık hizmeti ve benzeri hizmetlerle ilişiği kesilen birçok eski asker, eskiden girdikleri çatışmaların ve katıldıkları savaşların fiziksel acı ve zihinsel rahatsızlığı dindirebilme amacıyla uyuşturucu hap ve morfin kullanıyor.

Aynı zamanda yaşadıkları savaşlar bu askerler üzerinde ağır psikolojik sorunlar bırakabiliyor.

ABD'ye dönen askerlerden bazıları evsiz kalmış durumda ve yaşamlarına sokaklarda devam ediyorlar.

Bu koşullara dayanamayan bazı askerler ise intihar ederek yaşamlarına son veriyor.

Kaynak: Mepa News