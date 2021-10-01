ABD ordusunda 580 asker intihar etti!
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre 2020 yılında ABD ordusundaki 580 asker intihar etti.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ordusundaki intiharla ilgili bir rapor yayımladı.
Son beş yılda yüzde 41,4 artış!
Yayımlanan rapora göre, ABD askerlerinin intihar oranı son 5 yılda yüzde 41,4 artış gösterdi.
Rapora göre; 2020'de 580 ABD askeri intihar etti. İntihar oranları, 2019'a göre yüzde 9,1, 2018'e göre ise yüzde 15,3 arttı.
'Bulgular endişe verici'
Yayımlanan rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerini kullandı.