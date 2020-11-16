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Aktüel ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor
Aktüel

ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:11:16 -
ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

WASHINGTON (AA) - ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın bu hafta içerisinde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin bir kısmının çekilmesi için emir vermesini beklediği bildirildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri "bu hafta içinde" Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Yetkililer, Pentagon'un, komutanlara 15 Ocak'a kadar Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmek için planlama yapma emri verdiğini ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Trump'ın gelecek yılın başlarında Afganistan'daki askerlerin sayısını 2 bin 500 civarına çekmesi bekleniyordu ancak 3 Kasım'da Başkanlık seçimini rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı kaybetmesi üzerine bu süreci hızlandırabileceği de konuşuluyor.

Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız." paylaşımında bulunmuştu.

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