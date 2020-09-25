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Dünya ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor
Dünya

ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde bulunan üs ve askeri noktalarını güçlendirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:13:00 -
ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Suriye'deki terör örgütü YPG / PKK'ya destek veren ABD ordusu, dün Irak-Suriye sınırındaki El-Velid kapısından 70 kamyonluk yeni bir askeri sevkiyat yaptı.

ABD güçlerinin Haseke, Rakka ve Deyr ez Zor illerinde üs ve askeri noktalarına giden konvoyda 12 zırhlı araç, üstü kapalı kamyon, ambulans araçları, kamyonlar ve çok sayıda akaryakıt tankeri yer aldı.

ABD güçleri, 2 aylık bir aradan sonra son 2 haftada Irak üzerinden bölgeye 5 konvoyla en az 300 kamyon sevk etti.

Bu sevkiyatlarda zırhlı araçlar, üstü kapalı kamyonlar, yaşam malzemeleri ve akaryakıt tankerlerinin yanı sıra mühimmat ve lojistik malzemelerinde olduğu öğrenildi.

Barış Pınarı Harekâtı'nın Ekim 2019'da başlamasıyla ABD, harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahalarının çevresine yerleşmeye öncelik verdi.

Terör örgütü YPG / PKK'ya destek vermeye devam eden ABD güçleri, Suriye'nin işgal altındaki Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde halihazırda 11 üs ve askeri noktada faaliyet gösteriyor.

Washington, YPG / PKK teröristlerinin işgal ettiği petrol sahalarındaki askeri üs ve noktalara da takviye gönderiyor.

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