ABD ordusu LOA’i gönderdi: F-35 savaş uçağı ile ilgili kararını verdi! Ardından tedariki yapılacak

Ocak 2024’te ABD, Yunanistan’a yönelik F-35A Lightning II savaş uçaklarının olası bir satışını onaylamıştı. Söz konusu onay; 8.6 milyar dolarlık bir tahmini bütçe ile 40 adet F-35A Lightning II savaş uçağını, elektronik-harp ve elektronik sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

F-35 tedariki için ABD LOA’i gönderdi

Edinilen bilgiye göre; F-35 için sözleşme imzalamasına olanak sağlayacak Teklif ve Kabul Mektubu (LOA), ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından Salı günü Atina’daki Amerikan Büyükelçiliği Savunma İşbirliği Ofisi’ne (ODC) ulaştı. Akabinde LOA, Çarşamba günü ise Yunan Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Ekipmanları ve Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde iletildi.

Mektubun ulaşması, ilgili sözleşmelerin imzalanması için 60 günlük bir geri sayımı başlatıyor. Yunan Hava Kuvvetleri’nin ilk F-35’i 2028 yılında teslim alması bekleniyor.

Yeni dönemde Yunan Hava Kuvvetleri; F-35A, F-16 Blok 70/52+ vb. ve Rafale savaş uçaklarından meydana gelecek. (savunmasanayist)

ÖNE ÇIKAN VİDEO