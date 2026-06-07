  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kara tahta dönemi sona erdi ‘Dünyada tek ülkeyiz’ Yurdun insanından Özel’e müthiş gönderme: ‘Reis, balıklar ürksün diye gönderiyor bunları’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toz bulut dağılınca kazanan Türkiye olacak CNN kanalı duyurdu: İsrail, İran’a karşı 4 ülkede üs kurmuş Erdoğan gitsin diye kiliseye gidip dua etmiş! Bir de Türk kimliğinden utandığını söyledi Yılda 1 trilyon dolar buhar oluyor İsraf etmeyin insaf edin AB’den aday ülkelere bir parmak bal! Bekleyen ülkeleri oyalama taktiği Şantajcı Batı'ya ATMACA şamarı! Mustafa Ceylan yazdı Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’ Kilosu 930 liraya kadar çıktı Tavuk kanadı pirzola ile yarışıyor
Gündem ABD ordusu: "İran’a ait 2 saldırı İHA’sını düşürdük"
Gündem

ABD ordusu: "İran’a ait 2 saldırı İHA’sını düşürdük"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ordusu: "İran’a ait 2 saldırı İHA’sını düşürdük"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sının düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sının düşürüldüğünü açıkladı.
ABD’den İran’la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran’a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA’sını düşürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23