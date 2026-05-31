645 kalori, 65 gr yağ, 15 gram protein... Uykuya geçiş anahtarı: Bu besini günde 4 defa...
Müthiş bir besin deposu olan ceviz her uzman tarafından şiddetle tavsiye ediliyor...
Ceviz, içerdiği sağlıklı yağlar, bitkisel omega-3 yağ asidi, lif, protein, vitamin ve mineraller sayesinde en besleyici kuruyemişlerden biri olarak öne çıkıyor. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kalp-damar sağlığını destekleyebilir, kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabilir ve uzun süre tok tutarak dengeli beslenmeye yardımcı olabilir. Ancak yüksek kalorili olduğu için porsiyon kontrolü önemlidir. USDA verilerine göre 100 gram ceviz yaklaşık 654 kalori, 65 gram yağ, 15 gram protein ve 6,7 gram lif içerir. İbrahim Saraçoğlu, uyku problemleri yaşayanlara yönelik doğal bir öneri paylaştı.
Programda sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları üzerine konuşan Saraçoğlu, özellikle gece sık uyanma sorunu yaşayan kişilere yatmadan önce ceviz tüketmelerini tavsiye etti.
Saraçoğlu'na göre, uyku kalitesini desteklemek isteyenlerin uyumadan önce 4-5 adet ceviz yemesi faydalı olabilir.
Ceviz, çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Harvard Health'e göre cevizde bulunan alfa-linolenik asit ve linoleik asit, damar sağlığını destekleyebilecek ve kan yağları üzerinde olumlu etki gösterebilecek özelliklere sahiptir.
Kalp sağlığı açısından da dikkat çeken ceviz, Amerikan Kalp Derneği'nin aktardığı araştırmalarda düzenli tüketildiğinde LDL yani "kötü kolesterol" seviyelerinde mütevazı düşüşle ilişkilendirilmiştir.
