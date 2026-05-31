Yönetim artık 'dur' demeyecek: Singo ucuz seçenek: İtalyanların kafası karıştı
Il Mattino'ya göre, Wilfried Singo, Napoli ile Galatasaray arasındaki iyi ilişkiler de göz önüne alındığında muhtemelen Napoli için daha uygun fiyatlı bir seçenek.
Il Mattino'da yer alan habere göre Napoli, Fildişi Sahilli sağ bek ve stoper oynayabilen Singo’yu kadrosuna katmak istiyor. Gazete, bu transferin Napoli için mali açıdan daha uygun ve formüle edilebilir bir seçenek olduğunu vurgularken, kilit bir noktaya parmak bastı.
Haber detayında, Napoli ile Galatasaray arasındaki mevcut iyi ilişkilerin, bu transfer operasyonunda İtalyan kulübünün elini rahatlatabileceği ve süreci daha makul şartlarda çözmelerine yardımcı olabileceği belirtildi.
