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ABD önerdi... Fransa ve İngiltere asker gönderiyor

ABD basını, ülkelerinin teklifi üzerine İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye asker sevkiyatı yapacağını iddia etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 06:17
ABD önerdi... Fransa ve İngiltere asker gönderiyor

Buna göre, hâlihazırda bölgede kara gücü bulunan Fransa ve İngiltere, mevcut kuvvetlerini yüzde 10-15 aralığında artırmayı planlıyor. Almanya, ABD’nin Suriye’ye asker gönderme talebini kabul etmemişti. Foreign Policy, söz konusu gelişmenin Suriye’den çekilirken yerini uluslararası güçlere bırakmak isteyen Trump yönetimi için büyük bir zafer olduğunu yazdı.

İYALYA DA LİSTEDE

Foreign Policy’e konuşan ABD’li yetkililer, Fransa ve İngiltere’nin dışında başka ülkelerin de bölgeye düşük miktarda asker göndermesinin mümkün olduğunu ifade etti. İtalya’nın bölgeye asker gönderilmesi konusunda olumlu ya da olumsuz aldığı kararı açıklamaya yakın olduğu, Balkan ve Baltık bölgesindeki birkaç ülke ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

AYNI İDDİA İNGİLİZ BASININDA

İngiltere ve Fransa'nın, ABD'nin asker çekmesiyle oluşacak boşluğu telafi etmek için Suriye'ye ilave asker göndereceği iddia edildi.

The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker gönderecek.

Her iki ülke de Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele amacıyla bulundurdukları elit askeri birliklerin sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak.

Öte yandan, bu ülkelerin Suriye'de halihazırda kaç askerinin bulunduğu gizli tutuluyor.  Almanya'nın Suriye'ye asker göndermeyi reddettiği, İtalya'nın ise karar aşamasında olduğu ifade edildi.  ABD'nin Suriye'de bulundurduğu 2 bin ila 2 bin 500 askerini 400'e indirmesi bekleniyor.

İngiltere DEAŞ'la mücadele koalisyonu kapsamında Suriye'de hava harekatlarına katılıyor ancak İngiliz hükümeti bölgedeki özel kuvvetler askerleriyle ilgili bilgi vermiyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 05:21
  1. gazeteabd
  2. suriye
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