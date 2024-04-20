  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD olmadan İsrail, İran’la krizi sürdüremez
Dünya

ABD olmadan İsrail, İran’la krizi sürdüremez

Yeniakit Publisher
2024-04-20 13:43:00 -
ABD olmadan İsrail, İran’la krizi sürdüremez

akit’e konuşan Dış Politika Uzmanı Mehmet Beyhan, İsrail’in dikkatleri Gazze’den çevirmek için İran’la kriz çıkardığını söyledi.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Beyhan, “İsrail hem içerde hem de dışarıda büyük bir sıkışmışlığın içerisindeydi. Bu sıkışmışlığı aşmak için sürekli gerginlik çıkaracağını daha önce belirtmiştik. İsrail’in İran ile gerginlik çıkarması bir sürpriz değildi. İsrail dikkatleri Gazze’den İran’a çevirdi. İran da İsrail’in 1 Nisan’da elçiliğine yapmış olduğu saldırıya 13 Nisan’da göstermelik bir cevap verdi. Amerika ve İngiltere; İsrail İran’la bir savaşa girerse desteklemeyeceklerini çok net bir şekilde açıklamışlardı. Bu açıklamalarının arkasında dururlarsa bu çekişmelerin sınırlı kalacağını düşünebiliriz. Bu sözlerinin arkasında durmazlarsa bölgesel bir savaşın derinleşeceğini söyleyebiliriz. Fakat Amerika’daki gelişmeleri takip ettiğimizde ABD şu aşamada böyle bir saldırının derinleşmesini istemiyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi kasım ayında bir seçime girecek. İkincisi ise ABD uzun vadede kendisine tehdit olarak Çin’i görüyor. Bütün odağını güney pasifik denizine almış durumda. Dolasıyla ABD’nin Ortadoğu’ya biçtiği üç tane rol var. Birincisi İsrail’in güvenliğini sağlamak, ABD’ye karşı olacak ideolojileri etkisiz hale getirmek ve Ortadoğu’dan batıya akan petrol akışını devam ettirmek. Bu üç husus sağlandıktan sonra ABD daha ötesini istemiyor. Fakat Netanyahu hem koltuğunu korumak için hem de dünyanın dikkatini başka yöne çekmek için İran’a saldırıyor. Amerika ve İngiltere eğer İsrail’e destek vermezse İsrail bu savaşı daha fazla derinleştiremez. Çünkü İsrail’in hem buna gücü yok hem de cesareti yok. Önümüzdeki süreçte İsrail İran’ı bahane ederek, Refah’a, Gazze’ye daha fazla saldıracağı ile ilgili endişelerimiz var” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür
Gündem

İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür

CHP ittifakı yüzünden kendini nimetten sayan ve şımardıkça dili fazla uzayan DEM Partililer bu kez Başkan Erdoğan'a ve Mustafa Kemal'e küfre..
Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’
Gündem

Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’

Günlerdir gündemi çalkalayan Metin Akpınar, Uğur Dündar ve gayrimeşru kızı Duygu Nebioğlu’nun annesinin dahil olduğu ahlaksızlıkta yeni perd..
PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!
Gündem

PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediye Meclisinin 2. oturumu yapıldı. Be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23