ABD olmadan İsrail, İran’la krizi sürdüremez

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Beyhan, “İsrail hem içerde hem de dışarıda büyük bir sıkışmışlığın içerisindeydi. Bu sıkışmışlığı aşmak için sürekli gerginlik çıkaracağını daha önce belirtmiştik. İsrail’in İran ile gerginlik çıkarması bir sürpriz değildi. İsrail dikkatleri Gazze’den İran’a çevirdi. İran da İsrail’in 1 Nisan’da elçiliğine yapmış olduğu saldırıya 13 Nisan’da göstermelik bir cevap verdi. Amerika ve İngiltere; İsrail İran’la bir savaşa girerse desteklemeyeceklerini çok net bir şekilde açıklamışlardı. Bu açıklamalarının arkasında dururlarsa bu çekişmelerin sınırlı kalacağını düşünebiliriz. Bu sözlerinin arkasında durmazlarsa bölgesel bir savaşın derinleşeceğini söyleyebiliriz. Fakat Amerika’daki gelişmeleri takip ettiğimizde ABD şu aşamada böyle bir saldırının derinleşmesini istemiyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi kasım ayında bir seçime girecek. İkincisi ise ABD uzun vadede kendisine tehdit olarak Çin’i görüyor. Bütün odağını güney pasifik denizine almış durumda. Dolasıyla ABD’nin Ortadoğu’ya biçtiği üç tane rol var. Birincisi İsrail’in güvenliğini sağlamak, ABD’ye karşı olacak ideolojileri etkisiz hale getirmek ve Ortadoğu’dan batıya akan petrol akışını devam ettirmek. Bu üç husus sağlandıktan sonra ABD daha ötesini istemiyor. Fakat Netanyahu hem koltuğunu korumak için hem de dünyanın dikkatini başka yöne çekmek için İran’a saldırıyor. Amerika ve İngiltere eğer İsrail’e destek vermezse İsrail bu savaşı daha fazla derinleştiremez. Çünkü İsrail’in hem buna gücü yok hem de cesareti yok. Önümüzdeki süreçte İsrail İran’ı bahane ederek, Refah’a, Gazze’ye daha fazla saldıracağı ile ilgili endişelerimiz var” açıklamasını yaptı.