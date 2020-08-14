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Dünya

ABD o ülkenin 4 tankerine el koydu!

ABD, 'İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği' iddiasıyla 4 tanker gemisine el koydu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:17:00 -
ABD o ülkenin 4 tankerine el koydu!

ABD yönetimi, 'İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği' iddiasıyla 4 tanker gemisine el koydu.

ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından konuyla ilgili açıklama geldi.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD tarafından 'terör örgütü' ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela'ya gönderdiği belirlenen petrolleri taşıyan tanker gemilerine el koyduklarını, böylece milyonlarca doların akışını kestiklerini bildirdi.

Açıklamada, bunun ABD yönetiminin İran'dan taşınırken ele geçirdikleri en fazla miktardaki petrol olduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ise "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz petrol sevkiyatını engelledi." diyerek ABD'nin yaptırımları nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile anlaşmadan kaçındıklarını ileri sürdü.

Ortagus, ABD'nin, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığına devam ettiğini söyledi.

Trump duyurdu: Houston'a getirildi

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ele konulan 4 petrol tankeri gemisinin Houston'a getirildiğini açıkladı.

Wall Street Journal'ın, dün ABD'li üst düzey yetkilileri kaynak gösterdiği haberinde, Amerikan savcılarının geçtiğimiz ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtığı bildirilmişti.

Luna, Pandi, Bering ve Bella isimli 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el koyulduğu ve gemilerin Teksas'a bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu ifade edilmişti.

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Yorumlar

yalnız

her eşkiyayı deviren bir kahraman bulunur.
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