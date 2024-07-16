ABD o ülkeden defoldu!

ABD Savunma Bakanlığı, Nijer'de bulunan 300'e yakın askerinin, 15 Eylül'e kadar ülkeden çekileceğini duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nijer'deki ABD askerinin durumuna ilişkin konuşan Singh, 7 Temmuz itibarıyla başkent Niamey'deki 101'inci hava üssünden tamamen çekildikleri belirtti.

ABD'nin Nijer'de 300'e yakın askerinin bulunduğunu ifade eden Sing, kalan askerlerin 15 Eylül'e kadar güvenli ve düzenli bir şekilde ülkeden çekileceğini aktardı.

Nijer, 17 Mart'ta, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve ABD'li askerlerin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

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Nijer'de yaklaşık bin askeri ve Agadez kentinde insansız hava aracı (İHA) üssü bulunan ABD'nin, eylül ortasına kadar ülkeden tamamen ayrılacağı duyurulmuştu.