ABD o kişi için harekete geçti! Listeye eklendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç vatandaşı Anton Thulin'i aşırı sağcı Rus İmparatorluk Hareketi ile ilişkili olduğu ve İsveç'teki mülteci kamplarına yönelik saldırı düzenleme girişiminden dolayı yargılandığı gerekçesiyle 'Özel Küresel Terörist Listesi'ne ekledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükûmeti, dünya çapında gelişen ırksal veya etnik güdümlü şiddet içeren aşırılık yanlıları tehdidinden derin endişe duymaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Küresel anlamda aşırı sağcılarla askeri eğitim almak ve saldırılar düzenlemek için başka ülkelere seyahat eden şiddet yanlısı beyaz üstünlükçülerin de söz konusu tehdidin bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu tehdide karşı koyma çabalarımızın bir parçası olarak Dışişleri Bakanlığı, Anton Thulin'i önemli bir terör eylemi gerçekleştirme riski oluşturduğu için, değiştirilmiş şekliyle 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Özel Küresel Terörist olarak tanımladı." denildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının, Rus İmparatorluk Hareketi ile ilişkili olduğu gerekçesi Stanislav Shevchuk ve Alexander Zhuchovsky'ı da yaptırım listesine eklediği bilgisine yer verildi.

Thulin'in 2016'da St. Petersburg'a gittiği ve Rus İmparatorluk Hareketi'nden bomba yapımı da dahil olmak üzere paramiliter eğitim aldığı kaydedilen açıklamada, 2017'de bir İsveç mahkemesinin Thulin'i, Göteborg kentindeki bir mülteci yerleşim merkezinin yakınında güçlü bir el yapımı bomba tespit etmesiyle ilgili olarak suçlu bulduğu ve 22 ay hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada, Thulin'in, Polonyalı yetkililerce "güvenlik ve kamu düzenine yönelik ciddi, gerçek ve mevcut tehdit" nedeniyle sınır dışı edilmeden önce Polonya'da ek milis eğitimi almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı 2020'de Rusya merkezli, beyaz üstünlükçülere ve Neonazilere paramiliter tarzda eğitim sağlayan Rus İmparatorluk Hareketi'ni terör listesine eklemişti.