  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalayan ülkelerden desteklerini geri çekmelerini istedi
Aktüel

ABD, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalayan ülkelerden desteklerini geri çekmelerini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:39:48 -
ABD, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalayan ülkelerden desteklerini geri çekmelerini istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı imzalayan ülkelere anlaşmaya desteklerini çekmeleri çağrısı yaptı.

ABD'nin anlaşmayı imzalayan ülkelere gönderdiği ve Associated Press ajansının ele geçirdiği mektupta, anlaşmanın, "silahsızlanmada ve doğrulamada zamanı geri aldığı, bir dönüm noktası olarak kabul edilen 50 yıllık Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı tehdit ettiği" ifade edildi.

Mektupta, "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın imzalamasının ya da yerine getirilmesinin egemenlik hakkı olduğu ancak anlaşmayı imzalayanların stratejik bir hata yaptığına, onaylarını geri çekmeleri gerektiğine inanıldığı" belirtildi.

2017 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) İcra Direktörü Beatrice Fihn de birçok diplomatik kaynağın, anlaşmayı imzalayan ülkelerin, ABD'den desteklerini çekmelerini isteyen mektuplar aldığını doğruladığını söyledi.

Fihn, nükleer güçlerin, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nı tehdit ettiği savının "düpedüz yalan" olduğunu belirterek "nükleer silahlara sahip ülkelerin, özellikle Trump yönetiminin, artan endişe ve belki de panikle nükleer silahların yakında uluslararası bir anlaşmayla yasaklanacağı gerçeğini anlamış göründüğünü" kaydetti.

Beatrice Fihn, "Trump yönetiminin ülkelere Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir silahsızlanma anlaşmasından çekilmeleri yönünde baskı yapması, uluslararası ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir davranış." diye konuştu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi için 50 ülke tarafından imzalanması gerekiyor. Anlaşmaya destek verenler, bu sayıya bu hafta ulaşılabileceğini belirtiyordu.

Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de BM Genel Kurulu'nda 122 üye tarafından kabul edilmişti. Hollanda anlaşmaya karşı çıkmış, Singapur çekimser kalmıştı.

5 nükleer güç ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra nükleer silahlara sahip olduğu düşünülen ya da bilinen Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail oylamayı boykot etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Gündem

NATO'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığ..
Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı
Gündem

Aliyev müjdeyi verdi! İşgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardığı müjdesini duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu
Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan arasında tercihini yapmıştı! ABD, Karabağ savaşına dahil oldu

Rusya'nın 2 defa ateşkes anlaşması yaptığı ancak Ermenistan'ın saldırıları ile bozulan Karabağ'daki ateşkes sürecine bu defa da ABD dahil ol..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay