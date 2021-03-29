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Dünya ABD nükleer kodu yanlışlıkla paylaştı mı? Dünya gündemine oturdu
Dünya

ABD nükleer kodu yanlışlıkla paylaştı mı? Dünya gündemine oturdu

ABD Stratejik Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından şifreye benzer bir tweet paylaşılması dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:09:00 -
ABD nükleer kodu yanlışlıkla paylaştı mı? Dünya gündemine oturdu

ABD Stratejik Komutanlığı'nın (STRATCOM) şifreye benzer bir tweet paylaşması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şifreye benzer paylaşım 'ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal medya ABD Stratejik Komutanlığı'nın (STRATCOM) paylaştığı tuhaf Twitter paylaşımını konuşuyor.

STRATCOM, Twitter hesabında pazar akşamı ";l;;gmlxzssaw," şeklinde bir tweet attı. Kurumun şifreyi andıran bu paylaşımına tepkiler gecikmedi.

Kısa sürede binlerce defa retweet'lenen paylaşımı pek çok yorum geldi.

Bazı kullanıcılar 'ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı?' yorumunu yaparken bir kullanıcı 'Bu duruma bir açıklık getirin Dünya bir saat içinde yok mu olacak?' yorumunda bulundu.

Tweet silindi, özür dilendi

STRATCOM, söz konusu paylaşım hakkında yaklaşık yarım saat sonra harekete geçti ve tweet'i sildi.

Daha sonra yine Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan kurum, 'Karışıklık için özür dileriz. Lütfen bu post'u önemsemeyin' ifadelerine yer verdi.

Kanada'dan destek

STRATCOM'a destek Kanada'dan geldi. Kanada Ordusu'nun ABD'deki Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Böyle şeyler her zaman olur. Hatta sizin de bir gün başınıza gelebilir. Sorun değil arkadaşlar'

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