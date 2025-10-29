ABD, Nobel ödüllü yazarın vizesini iptal etti!

ABD, ‘özgürlük’ anlayışının kendi çıkarlarına göre olduğunu bir kez daha gösterdi. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla da tanınan Nobel ödüllü Nijeryalı yazar ve insan hakları savunucusu Wole Soyinka, ABD yönetiminin vizesini iptal ettiğini söyledi.

Soyinka, düzenlediği basın toplantısında, kararın kendisine, ABD'nin Lagos Konsolosluğu tarafından bir mektupla bildirildiğini belirtti.

Vizesinin iptal edilmesine gerekçe olabilecek herhangi bir davranışta bulunmadığını söyleyen Soyinka, "ABD'de beni bekleyen etkinliklere katılamayacağım. Vizem yok, belli ki ABD'ye girmem yasaklandı." ifadelerini kullandı.

SOYİNKA’NIN MEŞHUR ÇIKIŞLARI

Wole Soyinka, 2016 ABD Başkanlık Seçimi sürecinde "Eğer Trump seçimi kazanırsa ABD’deki yeşil kartımı imha edeceğim." açıklamasında bulunmuş ve Trump’ın seçilmesinin ardından bu sözünü yerine getirmişti.

Trump'ın 34 ayrı suçlamadan mahkûm olması üzerine bunu "bir umut" olarak nitelendiren Soyinka, geçen yıl daimi oturma izni başvurusunda bulunmuştu.

Wole Soyinka, 1986 yılında edebiyat dalında Nobel ödülü kazanmıştı.