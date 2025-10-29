  • İSTANBUL
Sarı Şeytan Trump konuştu:

Sarı Şeytan Trump konuştu:

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenlemeye hakkının olduğunu savundu.

Foto - Sarı Şeytan Trump konuştu:

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan Güney Kore'ye gittiği sırada, Air Force One uçağında gazetecilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Foto - Sarı Şeytan Trump konuştu:

Onlarca sivilin katledildiği saldırıların ardında konuşan Trump gazetecilere, "İsrail'in karşılık verme hakkı olduğunu" söyledi.

Foto - Sarı Şeytan Trump konuştu:

Trump "Anladığım kadarıyla bir İsrail askerini öldürdüler. Bu yüzden İsrailliler karşılık verdiler ve karşılık vermeliler" dedi. Trump, İsrail'in karşılık vermeye hakkı olduğunu savundu. "Ateşkesin hiçbir şekilde tehlikeye girmeyeceğini" savunan Trump "Hamas'ın Ortadoğu barışının çok küçük bir parçası olduğunu ve uslu davranmaları gerektiğini anlamalısınız" şeklinde konuştu.

Foto - Sarı Şeytan Trump konuştu:

Trump, "Hamas iyi davranmazsa yok edilecek" tehdidinde bulundu. İsrail'in dün akşam saatlerinden bu yana devam eden saldırılarında en az 91 kişi hayatını kaybetti.

Foto - Sarı Şeytan Trump konuştu:

Devam eden saldırılarda can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kaynak: Mepa News

Foto - Sarı Şeytan Trump konuştu:

Yorumlar

Serhat

 Birgül melek işinize gelmeyince şeytan diyorsunuz . Birgül bize meşrutiyet veriyor ve türkiyenin geleceğini çalıyor alkışlıyorsunuz

Orhan

Hepsi aynı. Ahlaksız bunlar. Mesele Müslüman kanı dökmek olunca, hele hele hiç risk almadan bunu yapmaya fırsat bulunca, bu katliamları çok mutlu bir şekilde yapıyorlar. Allah'ın laneti üzerlerine olsun..
