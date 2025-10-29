Haber Merkezi Giriş Tarihi: Sarı Şeytan Trump konuştu:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenlemeye hakkının olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'dan Güney Kore'ye gittiği sırada, Air Force One uçağında gazetecilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkındaki sorularını yanıtladı.
Onlarca sivilin katledildiği saldırıların ardında konuşan Trump gazetecilere, "İsrail'in karşılık verme hakkı olduğunu" söyledi.
Trump "Anladığım kadarıyla bir İsrail askerini öldürdüler. Bu yüzden İsrailliler karşılık verdiler ve karşılık vermeliler" dedi. Trump, İsrail'in karşılık vermeye hakkı olduğunu savundu. "Ateşkesin hiçbir şekilde tehlikeye girmeyeceğini" savunan Trump "Hamas'ın Ortadoğu barışının çok küçük bir parçası olduğunu ve uslu davranmaları gerektiğini anlamalısınız" şeklinde konuştu.
Trump, "Hamas iyi davranmazsa yok edilecek" tehdidinde bulundu. İsrail'in dün akşam saatlerinden bu yana devam eden saldırılarında en az 91 kişi hayatını kaybetti.
Devam eden saldırılarda can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kaynak: Mepa News
