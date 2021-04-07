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Dünya ABD, 'niyetini açıkla' çağrısına Rusya'dan gerilimi tırmandıracak cevap
Dünya

ABD, 'niyetini açıkla' çağrısına Rusya'dan gerilimi tırmandıracak cevap

ABD Savunma Bakanlığı Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada gerilimi tırmandıracak ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:49:00 -
ABD, 'niyetini açıkla' çağrısına Rusya'dan gerilimi tırmandıracak cevap

Kremlin, Rus askeri birlikleri Ukrayna sınırında Rusya yönetiminin gerekli gördüğü süre boyunca kalmaya devam edeceğini açıkladı. ABD, Rusya'dan 'Ukrayna sınırındaki askeri sevkiyatı konusunda niyetini açıklamasını' istemişti.

"Başkomutanımız (Putin) tarafından..."

Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerin Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ne kadar kalacağıyla ilgili sorulara "Askeri yönetimimiz ve Başkomutanımız (Vladimir Putin) tarafından ne kadarlık bir süre uygun görülürse o kadar kalacak" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre, Peskov, Rus birliklerin sınıra yakın bölgelere kalıcı olarak mı yoksa belirli bir süre için mi konuşlandırıldığının sorulması üzerine "Bunu size kesin olarak söyleyemem. Birliklerimizin konuşlandırılmasına ve farklı noktalara kaydırılmasına ilişkin planlar hakkında bilgi sahibi değilim" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulunmuştu.

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