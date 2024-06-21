  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümete kumpas kuruluyor! Savcı Sayan böyle söyleyerek paylaştı

Bakan Koca son durumu aktardı! Diyarbakır'da üzen bilanço

Listede kimler var kimler! Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı

İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Rus sistemine artık gerek kalmayacak

Avantajlı ödeme koşulları belli oldu! Çok sayıda ilde satılık arsa

Abdullah Gül parti mi kuruyor? Fehmi Koru açıkladı! O iki ülkeye giderek üst düzey isimlerle görüştü

Milli Savunma Bakanlığı: Askerimiz şehit düştü

Ekrem yapar onlar bakar! ‘Halkçı’ medyada halk ekmek sessizliği

Tatilini Yunan adalarında yapıp ta “Hac paranızı fakirlere verin” diyenlere böyle seslendi: Siz var ya az şerefsiz değilsiniz

Gören herkesi şaşırtıyor! Bu kuzunun benzeri yok
Dünya ABD NATO eliyle Rusya'yı kışkırtmaya devam ediyor!
Dünya

ABD NATO eliyle Rusya'yı kışkırtmaya devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:59:00 - 2024-06-21 21:04:53
ABD NATO eliyle Rusya'yı kışkırtmaya devam ediyor!

ABD'in güdümündeki İsveç, Finlandiya ve Norveç yetkilileri, Rusya'yı kışkırtacak bir karara imza attı.

İsveç, Finlandiya ve Norveç yetkililerinin onayladığı karara göre, NATO birlikleri Kuzey Avrupa ülkeleri topraklarından geçecek Rusya sınırlarına nakledilerek iaskeri ulaşım koridoru oluşturacak.

ABD ordusu Finlandiya'ya nakledilmişti!

Söz konusu sınır ötesi lojistik güzergahının kullanımı daha önce geçtiğimiz baharda NATO tatbikatlarında test edilmişti. Daha sonra Amerikan birlikleri ve ABD ordusuna ait araçlar Norveç'in Narvik limanına geldi ve buradan transit olarak İsveç topraklarından Finlandiya'ya nakledildiler.

Onaylanan kararla askeri personel ve teçhizat doğrudan Rusya sınırına nakledilecek!

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşme sonrasında belirttiği gibi, yeni koridor askeri personel ve askeri teçhizatın Norveç limanlarından doğrudan Rusya Federasyonu'nun kuzeybatı sınırlarına hızlı bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyacak. İsveç ve Finlandiya. Aynı zamanda Stere, ulaşım koridorunun tam olarak nerede bulunacağını ve uzunluğunun ne olacağını belirtmedi. Üç ülkenin savunma bakanları koridorun oluşturulması için sivillerle işbirliği içinde çalışmakla görevlendirildi.

Daha önce İngiliz yayını The Telegraph, NATO ülkelerinin, NATO ile Rusya arasında "büyük bir kara savaşı" olması durumunda Amerikan birliklerinin ve zırhlı araçlarının olası bir cephe hattına nakledilmesi için çok sayıda kara koridoru geliştirdiğini bildirmişti. Özellikle Balkan ülkelerindeki limanların yanı sıra Norveç, İsveç ve Finlandiya üzerinden de koridorların oluşturulması düşünülüyor.

Kaynak: Top War
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya'da petrol rafinerilerine peş peşe dron saldırısı
Rusya'da petrol rafinerilerine peş peşe dron saldırısı

Dünya

Rusya'da petrol rafinerilerine peş peşe dron saldırısı

AB anlaştı! Rusya'ya yeni yaptırım mesajı: LNG alımını kısıtlıyor! Türkiye de etkilenecek!
AB anlaştı! Rusya'ya yeni yaptırım mesajı: LNG alımını kısıtlıyor! Türkiye de etkilenecek!

Dünya

AB anlaştı! Rusya'ya yeni yaptırım mesajı: LNG alımını kısıtlıyor! Türkiye de etkilenecek!

Rusya ve Kuzey Kore'nin anlaşması ABD'yi endişelendirdi!
Rusya ve Kuzey Kore'nin anlaşması ABD'yi endişelendirdi!

Dünya

Rusya ve Kuzey Kore'nin anlaşması ABD'yi endişelendirdi!

Mete Yarar ilk kez açıkladı: Türkiye, Rusya'nın durduramadığı silahı yaptı
Mete Yarar ilk kez açıkladı: Türkiye, Rusya'nın durduramadığı silahı yaptı

Teknoloji

Mete Yarar ilk kez açıkladı: Türkiye, Rusya'nın durduramadığı silahı yaptı

Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?
Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?

Dünya

Rusya-Kuzey Kore ittifakı dünya için ne anlam ifade ediyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23