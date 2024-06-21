ABD NATO eliyle Rusya'yı kışkırtmaya devam ediyor!

İsveç, Finlandiya ve Norveç yetkililerinin onayladığı karara göre, NATO birlikleri Kuzey Avrupa ülkeleri topraklarından geçecek Rusya sınırlarına nakledilerek iaskeri ulaşım koridoru oluşturacak.

ABD ordusu Finlandiya'ya nakledilmişti!

Söz konusu sınır ötesi lojistik güzergahının kullanımı daha önce geçtiğimiz baharda NATO tatbikatlarında test edilmişti. Daha sonra Amerikan birlikleri ve ABD ordusuna ait araçlar Norveç'in Narvik limanına geldi ve buradan transit olarak İsveç topraklarından Finlandiya'ya nakledildiler.

Onaylanan kararla askeri personel ve teçhizat doğrudan Rusya sınırına nakledilecek!

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'nin İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile yaptığı görüşme sonrasında belirttiği gibi, yeni koridor askeri personel ve askeri teçhizatın Norveç limanlarından doğrudan Rusya Federasyonu'nun kuzeybatı sınırlarına hızlı bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyacak. İsveç ve Finlandiya. Aynı zamanda Stere, ulaşım koridorunun tam olarak nerede bulunacağını ve uzunluğunun ne olacağını belirtmedi. Üç ülkenin savunma bakanları koridorun oluşturulması için sivillerle işbirliği içinde çalışmakla görevlendirildi.

Daha önce İngiliz yayını The Telegraph, NATO ülkelerinin, NATO ile Rusya arasında "büyük bir kara savaşı" olması durumunda Amerikan birliklerinin ve zırhlı araçlarının olası bir cephe hattına nakledilmesi için çok sayıda kara koridoru geliştirdiğini bildirmişti. Özellikle Balkan ülkelerindeki limanların yanı sıra Norveç, İsveç ve Finlandiya üzerinden de koridorların oluşturulması düşünülüyor.

Kaynak: Top War

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