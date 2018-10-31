ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini istemeyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de, İran'a karşı 5 Kasım'da hayata geçirilecek yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran’ın ihracatına yönelik yaptırımlar uygulamak istediklerini belirten Bolton, “En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz.” diye konuştu.

Bolton, ABD yönetiminin, İran’a coğrafi olarak yakın bazı ülkelerin “İran’dan alımını bir anda sıfırlamayacağını” anladığını kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yaptırım söylemlerinin bile halihazırda İran ekonomisini etkilediğine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, dün yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin İran'a yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu ve İran politikasını diğer paydaş ülkelerle tartışmaya devam edeceğini belirtmişti.

ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarının ikinci ayağı 5 Kasım’da başlayacak. Yaptırımlar, İran'ın petrol ve doğal gaz ticaretini hedef alacak.