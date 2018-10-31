0553 313 94 23
impression

ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini istemeyiz

ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlarla ilgilikonuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz" dedi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 23:37
ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini istemeyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Hamilton Society’de, İran'a karşı 5 Kasım'da hayata geçirilecek yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran’ın ihracatına yönelik yaptırımlar uygulamak istediklerini belirten Bolton, “En sert düzeyde baskı yapmak istiyoruz fakat dost ve müttefiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz.” diye konuştu.

Bolton, ABD yönetiminin, İran’a coğrafi olarak yakın bazı ülkelerin “İran’dan alımını bir anda sıfırlamayacağını” anladığını kaydetti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, yaptırım söylemlerinin bile halihazırda İran ekonomisini etkilediğine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, dün yaptığı basın toplantısında, ABD yönetiminin İran'a yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu ve İran politikasını diğer paydaş ülkelerle tartışmaya devam edeceğini belirtmişti.

ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarının ikinci ayağı 5 Kasım’da başlayacak. Yaptırımlar, İran'ın petrol ve doğal gaz ticaretini hedef alacak.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 23:37
  1. John Bolton
  2. Robert Palladino
  3. ABD
  4. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    1. Bir anda kendisini tırın üzerinde buldu!
    2. Otomotiv sektöründe büyük sevinç!..
    3. ABD: Müttefiklerimizin zarar görmesini..
    4. Limon ile sivilcelere veda edin!
    5. Kumaş sandalyelerinizi böyle temizleyin!
    6. Kereviz nasıl temizlenir?
    7. Çocuklar nasıl giydirilmeli?
    8. Badem kalp dostu
    9. Yoğurtlu bitlis lokması
    10. Rusya ne NATO arasında kritik..
    11. Batman'da 1 terörist etkisiz hale..
    12. Kestiği ağacın altında kalarak..
    13. Bebek eşyaları ne şekilde temizlenir?
    14. Ayak bakımı için yapmanız gerekenler
    15. Yeşil çay strese iyi geliyor
    16. Okaliptus yağının faydaları nelerdir?
    17. Izgara bamya tarifi
    18. Bebekler kış mevsiminde de güneşe..
    19. Soğuk havanın egzamaya olumsuz etkileri
    20. Ekmeğin küflenmemesi için…
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur