ABD merkezli The Intercept yazdı! 'ABD'nin İsrail'de gizli bir üssü var'

Haberde, ABD'nin İsrail'in güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan Har Keren Dağı'nın tepesinde gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği aktarıldı.

Necef Çölü’nde Gazze’ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan "Site 512" kod adlı ABD üssünün, İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu iddia edildi.

Ancak "Site 512"nin, 7 Ekim'de İsrail’e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü “bin kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı” vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığının, İsrail’de “yaşam destek alanı” inşası için 2 Ağustos'ta yaptığı 35,8 milyon dolarlık bir sözleşmede, bu üsse dolaylı olarak atıfta bulunduğu belirtildi.

'Gizli tutuluyor' iddiası!

Pentagon’un, kayıtlarında bu projeyi "dünya genelindeki gizli projelerden biri" olarak tanımlayarak, gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi.

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The Intercept tarafından incelenen bütçe belgelerinin, bu projenin Site 512'nin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.