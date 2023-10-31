  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak

CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

İslam Memiş'ten dolar kuruyla ilgili şok eden uyarı: 17 lira birden...

Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

Sizi gidi Siyonist uşakları sizi! İşte o “Erdoğan” detayı! Bu yüzden sevmiyorlar

Helal olsun sana Ali Yerlikaya! Şimdi de bu gelişme! Sen var ya, adamın dibisin

Cihat Yaycı Paşa açıkladı! İsrail’in hedefinde bu ilimiz de var

Bu habere çok sevinecekler! MEB bakanından özel okul öğretmenlerine müjde

Altın uçunca tüm tahminleri hep tutan Hatice Kolçak son öngörüsünü ilan etti: Az çok demeden...

Videosunu bile yayınladılar! Şok iddia! Cem Küçük bakın ne dedi
Dünya ABD merkezli The Intercept yazdı! 'ABD'nin İsrail'de gizli bir üssü var'
Dünya

ABD merkezli The Intercept yazdı! 'ABD'nin İsrail'de gizli bir üssü var'

Yeniakit Publisher
2023-10-31 17:22:00 - 2023-10-31 17:29:25
ABD merkezli The Intercept yazdı! 'ABD'nin İsrail'de gizli bir üssü var'

ABD merkezli The Intercept haber sitesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın İsrail'de varlığını inkar ettiği gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı.

Haberde, ABD'nin İsrail'in güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan Har Keren Dağı'nın tepesinde gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği aktarıldı.

Necef Çölü’nde Gazze’ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan "Site 512" kod adlı ABD üssünün, İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu iddia edildi.

Ancak "Site 512"nin, 7 Ekim'de İsrail’e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü “bin kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı” vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığının, İsrail’de “yaşam destek alanı” inşası için 2 Ağustos'ta yaptığı 35,8 milyon dolarlık bir sözleşmede, bu üsse dolaylı olarak atıfta bulunduğu belirtildi.

'Gizli tutuluyor' iddiası!

Pentagon’un, kayıtlarında bu projeyi "dünya genelindeki gizli projelerden biri" olarak tanımlayarak, gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

The Intercept tarafından incelenen bütçe belgelerinin, bu projenin Site 512'nin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı

Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas sözlerinin ardından ABD'den Türkiye mesajı

İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!
İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!

Dünya

İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!

ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor
ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

Gündem

ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor

ABD Temsilciler Meclisine işgal rejim için yardım tasarısı sunuldu
ABD Temsilciler Meclisine işgal rejim için yardım tasarısı sunuldu

Dünya

ABD Temsilciler Meclisine işgal rejim için yardım tasarısı sunuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23