ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı faiz kararını açıkladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed beklentiye paralel olarak faizleri değiştirmeyerek 23 yılın zirvesinde tuttu. Fed Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.
Fed geçen ayki toplantıda faizleri değiştirmezken bu sene için faiz indirimi beklentisini 3’ten 1’e indirmişti. Toplantıda 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilmişti.
Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında yapacağı açıklamalar takip edilecek.