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Dünya ABD medyasından bomba İsrail iddiası! Sevkiyat durduruldu!
Dünya

ABD medyasından bomba İsrail iddiası! Sevkiyat durduruldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:42:51 - 2024-05-08 13:42:51
ABD medyasından bomba İsrail iddiası! Sevkiyat durduruldu!

ABD’li haber kanalı CBS News, ABD’nin geçtiğimiz hafta İsrail’e yapacağı bir mühimmat sevkiyatını Refah’a saldırı ihtimali nedeniyle durduğunu aktardı.

ABD merkezli haber kanalı CBS News, Washington yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD'nin geçtiğimiz hafta İsrail'e yönelik bir bomba sevkiyatını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine büyük bir kara operasyonu gerçekleştireceği endişesi nedeniyle durdurduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail yönetiminin ABD'nin Refah'taki sivillerin insani ihtiyaçlarına ilişkin endişeleri "tam olarak ele almadığını" söyledi. Yetkili, "ABD'nin tutumu, İsrail'in gidecek başka yeri olmayan 1 milyondan fazla kişinin barındığı Refah'ta büyük bir kara operasyonu başlatmaması gerektiği yönündeydi. Refah'taki sivillerin insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları ve orada Hamas'a karşı Gazze'nin diğer yerlerinden farklı olarak nasıl hareket edecekleri konusunda Stratejik Danışma Grubu formatımızda İsrail ile diyalog içindeyiz. Bu görüşmeler devam ediyor ve endişelerimizi tam olarak gidermiş değil. İsrailli liderler böyle bir operasyon konusunda bir karar noktasına yaklaşmış gibi görünürken, Refah'ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail'e transfer edilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık" ifadelerini kullandı.

İncelemenin Nisan ayında başladığını belirten yetkili, "Bu incelemenin sonucunda geçtiğimiz hafta her biri 907 kilogram olan bin 800 adet bomba ve her biri 226 kilogram olan bin 700 adet bombadan oluşan bir silah sevkiyatını duraklattık. Özellikle 900 kilogramlık bombaların son kullanımına ve Gazze'nin diğer bölgelerinde gördüğümüz gibi yoğun nüfuslu ortamlarda yol açabilecekleri yıkıma odaklandık. Bu sevkiyata nasıl devam edeceğimiz konusunda nihai bir karar vermedik" dedi.
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