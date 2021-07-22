ABD medyası yazdı: Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasına girecek

Mavi vatanın muhafızları göz kamaştırıyor. Türkiye'nin geliştirdiği ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz araçları dünyada da ses getiriyor. Amerikan savunma dergisi Defense Post "Türk firmaları insansız deniz araçları geliştiren güçler arasına katılıyor" diye yazdı.

Amerikan savunma dergisi Defense Post Türkiye'nin ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz araçlarını ön sayfalarına taşıdı. "Türk firmaları zırhlı İDA'lar (insansız deniz araçları) geliştiren güçler arasına katılıyor" başlıklı haberde araçlara ilişkin çok sayıda teknik detay da paylaşıldı. Defense Post, NB57 anti-denizaltı savaş İDA'sı ve RD09 deniz üstü muharebe araçlarının genel tasarımının da SEFT firması tarafından sağlanacağını yazdı.

İDA'ların Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen silahlar ve füzelerle donatılacağı bilgisinin paylaşıldığı yazıda NB57'nin hafif torpidolarla donatılacağı diğer yandan RD09'un da taktik füze fırlatma sistemine sahip olacağı detaylarına yer verildi.

Kritik görev

Defense Post, yazıda "Türk ordusu hem NB57 hem de RD09'u otonom gözlem ve istihbarat, deniz üstü savaşı, anti-denizaltı muharebesi, üslerin ve diğer kritik tesislerin korunması gibi görevler için kullanacak" ifadelerine de yer verdi.

Savunma ihracatı yüzde 45 arttı

İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatında bu yıl önemli artışlar yaşanırken, yılın ilk yarısında sektör yüzde 45 artışla 1 milyar 341 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektörün 169 ülkeye ihracat yaptığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle "Son 10 yılda sektörün ihracatı yüzde 224 arttı" dedi.