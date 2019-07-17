0553 313 94 23

ABD medyası: Türkiye boyun eğmedi

Türkiye'nin tüm baskı ve tehditlere rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması ABD kamuoyunda geniş yankı buldu. ABD medyasında yapılan yorumlarda Türkiye'nin tehditlere ve şantajlara boyun eğmediğine dikkat çekildi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
ABD medyası: Türkiye boyun eğmedi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini teslim alması ABD basınında geniş yer buldu. Ankara'nın Washington'un baskılarına boyun eğmediği, yaptırım tehdidine aldırış etmediği ve bu adımın Orta Doğu'da güç dengesini değiştireceği yazılıyor. Düşünce kuruluşları analizlerinde S-400'ün özellikle görünmez savaş uçaklarına karşı çok etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan ve gölge CIA olarak bilinen jeopolitik istihbarat platformu Stratfor'daki analiz çarpıcı bilgiler içeriyor. Stratfor analizinde, S-400 füzelerinin bugün en iyi görünmez savaş uçaklarını dahi düşürebilecek kapasiteye sahip olduğuna vurgu yaptı.

Analizde S400'ün sahip olduğu özelliklerin detaylarına da yer verildi. Geniş bir hava savunma sisteminin etkili bir parçası olarak tasvir edilen s400'ün radar ve sensörleriyle farklı türden düşman hedeflerini belirleyebildiğine dikkat çekildi. Maliyeti ve yeteneklerinin yanı sıra ülkelerin hangi süper güç ile ittifak kuracağına dahi karar vermesinde S400'ün belirleyici olduğu belirtildi.

ABD medyasında da benzer haber ve yorumlar ağırlıkta

Washington Times'ta Türkiye'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Washington'a rağmen hava savunma sistemini teslim almaya başlamasının Ortadoğu'daki güç dengesinin değiştiği anlamına geldiği yorumu yapıldı. S-400 bağlamında Türkiye ABD ilişkilerinin değerlendirildiği yorumlarda, hava savunma sisteminin yanı sıra FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ve ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah desteğinin iki ülke arasındaki sorunlu başlıklardan olduğu ifade edildi.

İki ülke ilişkilerinde bir diğer önemli başlık ise F35 savaş uçağı. ABD medyası, Türkiye'nin proje ortaklığına işaret edildi. 1 milyar dolar yatırım yapan Türkiye'nin programdan çıkarma çabalarını "Washington'un hırsızlığı" şeklinde değerlendirdiğine vurgu yapıldı. Haber ve yorumlarda, F35 programından çıkarılması halinde Türkiye'nin savaş uçağı alımında da Rusya alternatifine yönelebileceği konusunda Washington'a uyarılara yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up" emojisi ile kutluyor
    1. Ford, Dünya Emoji Günü'nü "Pick-up"..
    2. Trafik kazaları’Bu Yolda Hep..
    3. Şehit ikiz polislerine kabrine hayrat..
    4. İtalyan yazar Andrea Camilleri..
    5. Hatay’da bir eve ait depoda yangın
    6. Boksta milli mesai
    7. Başkan Güder, şampiyon sporcuları..
    8. MSB: "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit..
    9. Putin'den Avrupa Birliği'ne çağrı:..
    10. İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
    11. Trabzonspor'dan sürpriz kaleci..
    12. "ABD ve İsrail'in ortak davamızı rehin..
    13. Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo..
    14. Elinde silahla ateş ede ede evlilik..
    15. Türkiye-Azerbaycan-Rusya-İran'dan..
    16. Savcının oğlu suç makinesi çıktı
    17. Mursi sonrası İhvan'ın tutum..
    18. Başkan Büyükakın, "Türkiye’de darbeler..
    19. İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekibi..
    20. Haliliye Belediyesi gençleri geleceğe..
    21. Başkan Büyükkılıç: “Selçuklu’nun..
    22. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    23. Develi ilçe protokolü,trafik..
    24. Kırşehir TSO, ödüllü tasarımla yeni..
    25. Hacılar’da Bir Ana Cadde Daha..
    26. Dünyaya geldiği yuvada mahsur kalan..
    27. Samsun’un tek yorgancısı teknolojiye..
    28. Firariyken yakalanan kadın sanığa 9..
    29. Diyarbakırspor transferlere devam..
    30. Şule Çet'in hayatını kaybettiği..
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’