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Dünya ABD medyası Rusya'nın 'kusursuz' silahını açıkladı
Dünya

ABD medyası Rusya'nın 'kusursuz' silahını açıkladı

Amerikan medyası, Dragunov keskin nişancı tüfeğinin kusursuz bir Rus silahı olduğunu ve büyük değişiklikler gerektirmediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 04:03:00 -
ABD medyası Rusya'nın 'kusursuz' silahını açıkladı

19FortyFive yazarı Peter Suciu, "Mükemmel olanı geliştirmek zordur, bu yüzdendir ki, Soğuk Savaş döneminin keskin nişancı tüfeği Dragunov son yıllarda çok az değişikliğe uğradı" ifadelerini kullandı.

Yazıda, tüfeğin başlıca özelliğinin, sade yapısı olduğu ve bu sayede kullanım, bakım ve onarımının kolay olduğu kaydedildi.

Dragunov’un geliştirdiği silahın teknik olarak keskin nişancı tüfeği olmadığı belirtilen yazıda, buna rağmen asgari asker eğitimi ile bile, müfrezede Dragunov varlığının önemli bir avantaj sağladığının altı çizildi.

Suciu, tüfeğin Rus ordusuna güzel uyduğunu yazan Siciu, Dragunov’un SDVM adını taşıyan ve geliştirilmiş namlu ile geliştirilmiş ergonomiye sahip modifikasyonuna dikkat çekti.

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