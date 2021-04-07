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Dünya ABD Kuzey Kore'ye açık kapı bıraktı
Dünya

ABD Kuzey Kore'ye açık kapı bıraktı

Kuzey Kore ile balistik füze denemesi konusunda zaman zaman gerilim yaşayan ABD açık kapı bırakmaya karar verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına katkı sağlayacaksa Kuzey Kore ile diplomasiye hazır olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:49:00 -
ABD Kuzey Kore'ye açık kapı bıraktı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basık brifinge Kuzey Kore-ABD ilişkilerine değindi. Basın toplantısında bir gazetecinin Kuzey Kore’nin nükleer testleri ve ABD’nin buna nasıl bir karşılık vereceği sorulması üzerine Psaki, ABD’nin Kore Yarımadası’nda ki önceliğinin nükleer silahlardan arındırılması olduğunu belirtti.

Psaki, “Genel olarak Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmaya yönelik ve Kuzey Kore ile ilgili net bir hedefimiz var. Elbette yaptırımları uygulamaya devam ederken, müttefiklerimiz ve ortaklarımıza da danışıyoruz. Bizi nükleer silahlardan arındırma konusunda ilerletecekse, bir tür diplomasi düşünmeye hazırız” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore lideri Kim Jon Un ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Psaki, “Biden’in yaklaşımının tamamen farklı olacağını ve böyle bir niyeti olmadığını düşünüyorum” yanıtını vermişti.

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