ABD’den Kuveyt’e 8 milyar dolarlık Patriot radar onayı

Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeyi planlayan ABD, bir yandan da savunma sanayi ihracatı ile kasayı dolduruyor. ABD, Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’e yönelik muhtemelı bir yabancı askeri satış için LTAMDS hava savunma radar sistemlerini kapsayan teklife destek verdi. Satışın tahmini değeri 8 milyar dolara kadar çıkıyor. Talep edilen paket, en fazla sekiz hava savunma radar ile birlikte ilgili ekipman, lojistik destek ve eğitim hizmetlerini içeriyor.

Paket ayrıca beş adet Büyük Taktik Güç Sistemi (Large Tactical Power System) jeneratörü, destek araçları, çekici üniteler, simülatörler, güvenli iletişim ekipmanları, yedek parçalar, teşhis araçları ve teknik dokümantasyonu kapsıyor. Önerilen satış, Kuveyt’in mevcut hava savunma yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Mevcut sistem ve entegrasyon

Tedarik, AN/MPQ-53 ve AN/MPQ-65 radar istasyonlarına dayanan mevcut patriot tabanlı hava savunma sistemini güçlendirebilir. LTAMDS’nin entegrasyonu, tespit kapsamını önemli ölçüde genişletebilir ve sistemin genel etkinliğini artırabilir. RTX, LTAMDS radarları için ABD ve Polonya ile üretim sözleşmeleri imzaladı. Beklenen talebi karşılamak üzere şirket, üretim kapasitesini ve teslimat hızlarını artırmak amacıyla ABD’deki Massachusetts, Andover’daki üretim tesislerini genişletiyor.

Radar özellikleri ve işlevi

LTAMDS radarları, 360 derece hava sahası gözetimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve eski sistemlere kıyasla geliştirilmiş durum farkındalığı sunar. Üreticiye göre sistem, insanlı uçaklar, seyir füzeleri, hipersonik silahlar ve balistik füzeler dahil olmak üzere çok çeşitli hava tehditlerini hızlı şekilde tespit ve takip edebilir.

Radar, modern tehdit tespit ve angajman kabiliyetlerini destekleyerek Patriot hava savunma sisteminin kilit sensör bileşeni haline gelmesi bekleniyor. Önerilen satış, değişen güvenlik koşulları ışığında bölgesel hava savunmasını güçlendirme çabalarının devam ettiğini gösteriyor.