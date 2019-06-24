ABD kuklası BAE'den Başkan Erdoğan'a alçak çağrı!

Arapların Şeytanı (!) olarak bilinen BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, yaptığı açıklamada, “Bugün iyi haberler aldım. İmamoğlu’nun zaferi ve Erdoğan’ın partisinin yenilgisi ile sevindim. Erdoğan’ın onuru varsa istifa eder. İstifa etmezse Türkiye kaybeder” dedi.

Dün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir seçimleri dış dünyada da büyük yankı buldu. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazanamaması özellikle Türkiye karşıtı bazı Arap ülkelerinde büyük sevince yol açarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefret dili bir kere daha kendini gösterdi.

"Erdoğan'ın yenilmesine sevindim"

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını açıklamasından kısa bir süre sonra Arapların Şeytanı olarak bilinen BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in savaş danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla da, yaptığı açıklamada, “Bugün iyi haberler aldım. İmoğlu'nun zaferi ve Erdoğan'ın partisinin yenilgisi ile sevindim. Erdoğan'ın onurlu varsa istifa eder, İstanbul'u kaybeden odur. İstifa etmezse Türkiye kaybeder” dedi. Prof. Abdulla, daha önce yaptığı açıklamalarda Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar'a destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ‘diktatörlükle' suçlamıştı.

Şeytanın danışmanına tepki

Prof. Abdulkhaleq Abdulla'ın açıklamalarına tepki gösteren aktivistler ise, tutuklu ve sürgündeki insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diktatör olmadığını gayet iyi bildiklerini belirterek, diktatörlüğün olduğu bir ülkede serbest seçimler nasıl yapılır? sorularını yönelttiler.

Aktivistler, BAE'nin İngiltere'nin desteğiyle Umman'dan ayrılığından beri, ülkede seçimlerin yapılmaması hakkında görüş belirtmeyen Veliaht Prens Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla'nın açıklamalarının komik ve alaycı bulduklarını açıkladılar.

"Diktatörün olduğu yerde özgür seçim mi olur"

Öte yandan Jassem Rashid al-Shamsi, Abdül Halek adlı kişilerin yaptığı açıklamada ise, Prof Abdulla'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki çirkin söylemlerine tepki göstererek, "Onur ve şerefinize sahip olsaydınız, Türkiye'deki özgür ve adil seçimler konusunda yorum yapmaktan sessiz olurdunuz; çünkü ülkenizde bir seçim atmosferi ve bir bütünlük sorunu yok" dedi .

Türkiye'den bir aktivistin, Veliaht Prens Zayed'in danışmanı Prof. Abdulla'ya tepkisi ise şöyle:

“Dün, Erdoğan'ın diktatör olduğunu söylüyordun.

Bugün onun kaybı için seviniyorsun

İnan bana sayın Prof. Abdulla, kendiniz için ağlamalıydınız

Hayatında bir gün boyunca seçilmedin.

Bir Türk insanı olarak, insanları beslemiyoruz

İnsanlar kimin yönettiğini seçer ve daha az performans olması durumunda onu kaldırabilir ve yenisiyle değiştirebilir. Bu demokratiktir "

Başka bir aktivist ise paylaşımında, "Sayın akademisyen, danışman, fikirleriniz ve analizleriniz benim yaşımdaki bir adama yetmiyor. Erdoğan'ın adayı ya da Kılıçdaroğlu diye bir şey yoktur. Seçimler adil ve sportif bir ruhla gerçekleşti, ancak Türkler Erdoğan'ı sevdi ve hayran kaldı” dedi.

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in savaş danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, önceki gün Twitter sayfasından ABD BaşkanıTrump'la ilgili eleştirel görüşlerini paylaşarak, “Sana ne oldu Trump? Obama'dan farklı olduğunuzu düşündük. Ödediğimiz milyarlarca karşılığında bizi İran'ın baskı ve tacizinden koruyacaktınız” demişti.