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ABD kuklası BAE'den Başkan Erdoğan'a alçak çağrı!

ABD kuklası BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, CHP'li İmamoğlu'nun kazanması sonrası küstah bir çağrıda bulunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
ABD kuklası BAE'den Başkan Erdoğan'a alçak çağrı!

Arapların Şeytanı (!) olarak bilinen BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, yaptığı açıklamada, “Bugün iyi haberler aldım. İmamoğlu’nun zaferi ve Erdoğan’ın partisinin yenilgisi ile sevindim. Erdoğan’ın onuru varsa istifa eder. İstifa etmezse Türkiye kaybeder” dedi.

Dün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir seçimleri dış dünyada da büyük yankı buldu. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kazanamaması özellikle Türkiye karşıtı bazı Arap ülkelerinde büyük sevince yol açarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan nefret dili bir kere daha kendini gösterdi.

"Erdoğan'ın yenilmesine sevindim"

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını açıklamasından kısa bir süre sonra Arapların Şeytanı olarak bilinen BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in savaş danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla da, yaptığı açıklamada, “Bugün iyi haberler aldım. İmoğlu'nun zaferi ve Erdoğan'ın partisinin yenilgisi ile sevindim. Erdoğan'ın onurlu varsa istifa eder, İstanbul'u kaybeden odur. İstifa etmezse Türkiye kaybeder” dedi. Prof. Abdulla, daha önce yaptığı açıklamalarda Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar'a destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ‘diktatörlükle' suçlamıştı.

Şeytanın danışmanına tepki

Prof. Abdulkhaleq Abdulla'ın açıklamalarına tepki gösteren aktivistler ise, tutuklu ve sürgündeki insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diktatör olmadığını gayet iyi bildiklerini belirterek, diktatörlüğün olduğu bir ülkede serbest seçimler nasıl yapılır? sorularını yönelttiler.

Aktivistler, BAE'nin İngiltere'nin desteğiyle Umman'dan ayrılığından beri, ülkede seçimlerin yapılmaması hakkında görüş belirtmeyen Veliaht Prens Zayed'in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla'nın açıklamalarının komik ve alaycı bulduklarını açıkladılar.

"Diktatörün olduğu yerde özgür seçim mi olur"

Öte yandan Jassem Rashid al-Shamsi, Abdül Halek adlı kişilerin yaptığı açıklamada ise, Prof Abdulla'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki çirkin söylemlerine tepki göstererek, "Onur ve şerefinize sahip olsaydınız, Türkiye'deki özgür ve adil seçimler konusunda yorum yapmaktan sessiz olurdunuz; çünkü ülkenizde bir seçim atmosferi ve bir bütünlük sorunu yok" dedi .

Türkiye'den bir aktivistin, Veliaht Prens Zayed'in danışmanı Prof. Abdulla'ya tepkisi ise şöyle:

“Dün, Erdoğan'ın diktatör olduğunu söylüyordun.
Bugün onun kaybı için seviniyorsun
İnan bana sayın Prof. Abdulla, kendiniz için ağlamalıydınız
Hayatında bir gün boyunca seçilmedin.
Bir Türk insanı olarak, insanları beslemiyoruz
İnsanlar kimin yönettiğini seçer ve daha az performans olması durumunda onu kaldırabilir ve yenisiyle değiştirebilir. Bu demokratiktir "

Başka bir aktivist ise paylaşımında, "Sayın akademisyen, danışman, fikirleriniz ve analizleriniz benim yaşımdaki bir adama yetmiyor. Erdoğan'ın adayı ya da Kılıçdaroğlu diye bir şey yoktur. Seçimler adil ve sportif bir ruhla gerçekleşti, ancak Türkler Erdoğan'ı sevdi ve hayran kaldı” dedi.

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed'in savaş danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, önceki gün Twitter sayfasından ABD BaşkanıTrump'la ilgili eleştirel görüşlerini paylaşarak, “Sana ne oldu Trump? Obama'dan farklı olduğunuzu düşündük. Ödediğimiz milyarlarca karşılığında bizi İran'ın baskı ve tacizinden koruyacaktınız” demişti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. BAE

YORUM YAZ

  • yusufyusuf1 dk önce
    onurdan bahsedecek en son kişiler sizlersiniz abd nin uşaklıgını yapıp kendınızı adammı zannedıyorsunuz inşaalla 2023 te göreceksiniz elmi yaman beymi yaman
  • görselgörsel22 dk önce
    Düşmanlar (Rumlar, BAE vs) seviniyorsa ve bunu yayınlıyorlarsa biliniz ki o kişi gerçek Türktür ve onların düşmanıdır. Rumların amacı imamoğlunu karalamaktı ama başaramadılar.
  • polat63polat6333 dk önce
    hadi lansizi devlet olarak hasaba almıyoruzsen kimsin ki benim dünya liderimeistifa et diyorsunsen daha üç dam dolusu saman ye helepislikçakal
  • HadraHadra41 dk önce
    Hem bize hakaret etsinler hem de biz hala Müttefikimiz diyelim ve yapılan anlaşmaları hala gözdengeçirmeyelelim, devam ettirelim. Pek ala bu nasıl anlayış? Varlığımız yok sayılıyor ,bu demektir? Bağımsız bir Devlet olduğumuzu, Kukla olmadığımızı, Eşdeğer olduğumuzu nasıl ispatlayacağız? Diyanet ki (Hiyanet değil ise , Top Yekün Türkiye Çapında gerekçeleri ile izah ederek,bütün camilerde ve Basın Yayın yolu ile anlatarak varoluş ve bağımsızlık mevzuunu da anlatarak bir sene veya iki sene olmak üzere boykot yaparak) Hac ca Gidilmez ise ne olur? bu işin bir tarafı! Devlet çapında neler yapılabilir bunu işin başındakiler daha iyi görürler. Muhammed Mursi için bir şey yapma! Suudi Yönetimine Karşı Mertçe Tavır koyanların İdamı için Girişim yapma! Ülken de Suudi Konsolusunda senin himayene girmiş masum bir insan katl ediliyor, bir şey yapma! ABD, Lanetlenmiş Yahudi İsrailin katliamına karşı bir şey yapma!(Kınıyorum o kadar), İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanlığını istemeyeni Aday göster (tabii ki sonucu ortada) ! seçim Meydanlarında bir de Saadetcik varya de(Onları küçümse, hor gör, İstişare etme sonra mensuplarının Rey'ini iste)! El insan ve de Sünbül Efendi (hz nin ifadesi ile ) Edep Yahu !
  • CengizCengiz1 sa önce
    Insan daki beyin ,ideoljik çalışırsa haber de ve yorumlarda görüldüğü gibi böyle hezeyanlar , iftiralar ortaya çıkar.Ey Akit Yetkilileri !Tarafsız kalalım diye hezeyanvarî yorumlara ne zaman son vereceksin?
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Entarili Araplar hiç boşuna sevinmesinler, Trabizon uşaği İmamoglu aynı zamanda öz Türk evladı yani hevesleri kursaklarında kalıyor. Onlar bakmasınlar seçim trollerinin uydurmalarına !
  • Mert Mert 1 sa önce
    Bunu ülkesinde seçim olmayan bir asalak diyor. Hadi ordan.
  • Burcin TokmakBurcin Tokmak1 sa önce
    Orta Dogu'da en buyuk ABD ussu Katar'da, eminim Katar cok uzuldu Imamoglu'nun kazanmasina. Bizi sizel ayni IQye sahip zannedip aklimizla alay etmeden bir yorum yazin bakiim buna simdi de eglenelim biraz:)))
  • ChnChn1 sa önce
    Eyyy akit bu g. t kılı bile olamayacak insan müsveddelerini niçin haber yaparsın
  • Cüneyt Gündoğdu Cüneyt Gündoğdu 1 sa önce
  • yaa yaa işte böyle oluryaa yaa işte böyle olur1 sa önce
    Hep aynı başlık... İmamoğlu kazandı ABD sevindi, İsrail sevindi, yunan sevindi, pkk-feto sevindi, japon imparatoru sevindi, sanatçılar sevindi, öğrenciler sevindi........ hahahahah İmamoğlunun kazanması hepi topu 5000 adet gazete satan akitçiler dışında bütün dünyayı sevindirmiş anlaşılan. Demokrasi kazandı, hırsızlık bitiyor, liyakatsiz bankmatik memurları tepiği yiyecek işte buna seviniyoruz.. anlayın artık.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Bu kampanya süresince biz binalidan çok tayyibi gördük. tayyip belediye için miting yaptı, toplu açılış yaptı. imamoğlu binaliyi değil tayyibi yendi.
  • Malatya lı Malatya lı 1 sa önce
    Hoşt köpek

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