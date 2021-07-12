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Dünya ABD Küba karışsın diye gazlıyor
Dünya

ABD Küba karışsın diye gazlıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Küba'da hafta sonu hükümete karşı yapılan protesto gösterilerine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:47:00 -
ABD Küba karışsın diye gazlıyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, 'Küba'nın otoriter rejimi tarafından on yıllardır baskı altında tutulan Küba halkının özgürlük ve kurtuluş çağrısının yanında olduğu' belirtildi.

Açıklamada, "Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor. Barışçıl protesto ve kendi geleceğini özgürce belirleme haklarına saygı gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Küba rejimine, halkın sesini dinleme çağrısının yapıldığı açıklamada, "Kendilerini zenginleştirmek yerine bu önemli zamanda halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeliler" değerlendirmesi yapıldı.

​​​​​​​Küba'da hafta sonu yapılan protestolarda binlerce kişi, ülkede kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etmişti. Sosyal medyada bazı bölgelerde yağma olaylarının yaşandığı görüntüler paylaşılmıştı.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba televizyonu ve ulusal radyodan seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz" diye konuşmuştu.

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