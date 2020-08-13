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Aktüel

ABD, Küba ile arasındaki tüm "charter" uçuşlarını durdurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, söz konusu adımı "Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla attıklarını" belirtti

Yeniakit Publisher
2020-08-13 20:41:40 -
ABD, Küba ile arasındaki tüm "charter" uçuşlarını durdurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesi ile Küba arasındaki tüm "charter" uçuşlarının askıya alınmasına karar verdiklerini açıkladı.

Yazılı bir açıklama ile söz konusu kararı duyuran Bakan Pompeo, "Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bu adımı attıklarını" belirtti.

Pompeo, açıklamasında, "Bugün Ulaştırma Bakanlığından Küba ile yapılan tüm 'charter' uçuşlarını durdurması ricasında bulundum. Bu uçuşların durdurulması Castro rejimini bazı ekonomik kaynaklarından mahrum bırakacak ve ihlallerini sürdürme kapasitesini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra yazılı bir açıklama yapan ABD Ulaştırma Bakanlığı da iki ülke arasındaki tüm "charter" seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

2016 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama, iki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında tarifeli seferlerin başlatılmasına karar vermişti. Ekim 2019'da ABD ile Küba arasındaki tarifeli seferleri durduran Donald Trump yönetimi, bu yılın başında da iki ülke arasındaki bazı özel seferleri sonlandırmıştı.

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