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Dünya

ABD koronavirüsle açıklanandan 2 ay daha erken karşılaşmış

ABD’nin Washington eyaletinde ilk koronavirüs vakasının şubatta değil, Aralık 2019'da ortaya çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:54:00 -
ABD koronavirüsle açıklanandan 2 ay daha erken karşılaşmış

Seattle Times isimli yerel gazetenin haberine göre, ABD’de ilk Kovid-19 vakalarının tespit edildiği Seattle'in Kirkland bölgesinin yakınındaki Snohomish ilçesinde oturan ve geçen yılın aralık ayı sonunda hastalanan emekli hemşire Jean, kuru öksürük, vücut ağrıları ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterdiğini hatırlayarak nisan ayında test yaptırdı.

Vücudunda Kovid-19'u atlatanlarda görülen antikora rastlanan 64 yaşındaki hemşire, "Hastalandığımda Kovid-19'un ne olduğunu bile bilmiyordum. Aralık ayındaki hastalık belirtilerimden şüphelenerek test yaptırdım. Doktorum kan örneğimi inceledikten sonra salgınla ilgili zaman çizelgesinin yanlış olduğuna ikna oldu." dedi.

Snohomish Sağlık Dairesi sözcüsü Heather Thomas da aralık ayında belirti gösteren ve vücudunda antikor bulunan ikinci bir vakanın daha olduğunu belirtti ve bu vakaların raporlara Kovid-19 olarak dahil edilmediğini hatırlattı.

Bu sonuçlar, ABD'de ilk vakanın bilinenin aksine daha erken tarihte ortaya çıktığı ihtimalini güçlendirdi.

Daha önce de benzer şekilde, ABD’de Kovid-19 kaynaklı ilgili ilk ölümün Washington eyaletinde 26 Şubat'ta olduğu söylenmiş, ancak California’nın Santa Clara bölgesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden iki kişinin nisan ayındaki otopsi raporlarında Kovid-19’dan öldüğü tespit edilmişti.

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