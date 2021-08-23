ABD, korona için mikroakışkan çip geliştirdi! Aşı ve PCR testi gibi 'çip zorunluluğu' gelir mi?

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Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

6-8 ayda geliştirilen aşıların uygulanması tartışma konusu olurken ABD’de Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde bulunan Savunma İleri Araştırma Projeleri Dairesi (DARPA) uzmanları tedavi ve teşhis için kritik bir duyuruda bulundu.

Korona için "mikroakışkan çip" geliştirildi

CBS kanalında yayınlanan ’60 Dakika’ programına katılan DARPA’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Matt Hepburn, deri altına yerleştirilen, hidrojel robot olarak da adlandırılan 'mikroakışkan çip' geliştirdiğini açıkladı.

İlk kez 2017'de ABD'nin Brown Üniversitesi'nde geliştirilen, DNA ve RNA üzerinden hastalıkları tespit edebileceği vurgulanan mikroakışkan çiplerin bu kez Kovid-19 için kullanılacağı duyuruldu.

"Koronavirüsü tespit edecek"

Mikroçipi otomobillerdeki motor kontrol sistemine benzeten Dr. Matt Hepburn, “Bu bir çeşit sensör. Derinizin altına yerleştiren çip, vücutta kimyasal reaksiyonlar oluştuğunda size haber verecek. Mikroçipin sinyali ‘yarın semptomların ortaya çıkacak’ anlamına gelecek. Çip sosyal medyadaki komplo teorilerinin aksine her hareketinizi izlemeyecek” dedi.

"Koronavirüs kandan temizlenebilir"

Mikroçipin kişinin kanını ölçeceğini söyleyen Dr. Hepburn, Kovid-19 tespit edildiğinde hastaya kan testi yapması için uyarı göndereceğini aktardı. Bu bilgiyi virüsle temastan sonra 3 ile 5 dakika içinde çip yoluyla alabileceklerini ifade eden Dr. Hepburn, söz konusu teknoloji sayesinde diyaliz yöntemiyle koronavirüsün kandan temizlenebileceğini savundu.

Sözkonusu haber, dünya medyasında böyle yer almıştı:

FDA'nın onayı bekleniyor

Sözkonusu mikroçipin faaliyete geçmesi için ABD'nin gıda ve ilaç kurumu FDA'nın onayını beklediği öğrenildi.

Pentagon'un açıklaması "çip takacaklar" iddiasını güçlendirdi

Pandemi döneminin insanlara komplo kurulup çip takılacağı iddiası, Pentagon'un açıklamasıyla daha da kuvvetlendirdi. Daha önce bu iddiayı dile getirenler, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

PCR testi ve aşı zorunluluğu gibi "çip zorunluluğu" da gelir mi?

Son dönemde dünyada ve ülkemizde başlatılan PCR testi zorunluluğu ve aşı zorunluluğu ile aşı olmak istemeyen vatandaşlara baskı oluşturuldu.

Mikroakışkan çip gelişmesiyle birlikte, "Bir sonraki adımda dünyadaki insanlara "çip zorunluluğu" gelir mi?" sorusunu da akıllara getirdi.

Aşı ve PCR testi ile insanlar bıktırılarak çipe mi hazırlanıyor?

Diğer taraftan ise sosyal medya mecralarında, "'Koronayı teşhis ve tespit eden çip geliştirdik. Aşıya ve PCR testine ne gerek var?' diyerek hidrojel çipi vücuda yerleştirmeyi amaçladıkları" ve "İnsanların PCR testi ve aşı ile bıktırılarak çipe hazırlandığı" iddiaları da bulunuyor.

İlk kez 2017'de geliştirildi

Öte yandan mikroakışkan çip, 2017 yılında geliştirilmişti. 10 dolar maliyeti olan çipin, hastalık teşhisinde hızlı olacağı ifade edilmişti.

Sözkonusu gelişme dünya medyasında böyle yer almıştı: