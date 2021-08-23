  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sörloth transfer oldu!
Fransa, Afganistan’dan getirdiği 5 Afgan’ı gözlem altına aldı
Avustralya Başbakanı Morrison’dan koronavirüs açıklaması: Bu virüsle birlikte yaşayacağız
Johnson ve Biden Afganistan’ı ele aldı
Korona Virüs ABD, korona için mikroakışkan çip geliştirdi! Aşı ve PCR testi gibi 'çip zorunluluğu' gelir mi?
Korona Virüs

ABD, korona için mikroakışkan çip geliştirdi! Aşı ve PCR testi gibi 'çip zorunluluğu' gelir mi?

Çip takılacağı iddiası komplo teorisi olarak eleştirilirken Pentagon'dan gelen bir açıklama iddiaların arka planını adeta doğruladı. Hidrojel yapıdaki mikroakışkan çipin Kovid-19'u tespit ettiği belirtilirken tedavide önemli rol alacağı vurgulandı. Öte yandan "aşı zorunluluğu"na benzer bir şekilde "çip zorunluluğu"nun geleceği iddiası da kafaları karıştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:53:00 - 2021-08-23 22:57:42
ABD, korona için mikroakışkan çip geliştirdi! Aşı ve PCR testi gibi 'çip zorunluluğu' gelir mi?

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

6-8 ayda geliştirilen aşıların uygulanması tartışma konusu olurken ABD’de Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde bulunan Savunma İleri Araştırma Projeleri Dairesi (DARPA) uzmanları tedavi ve teşhis için kritik bir duyuruda bulundu.

Korona için "mikroakışkan çip" geliştirildi

CBS kanalında yayınlanan ’60 Dakika’ programına katılan DARPA’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Matt Hepburn, deri altına yerleştirilen, hidrojel robot olarak da adlandırılan 'mikroakışkan çip' geliştirdiğini açıkladı. 

İlk kez 2017'de ABD'nin Brown Üniversitesi'nde geliştirilen, DNA ve RNA üzerinden hastalıkları tespit edebileceği vurgulanan mikroakışkan çiplerin bu kez Kovid-19 için kullanılacağı duyuruldu.

"Koronavirüsü tespit edecek"

Mikroçipi otomobillerdeki motor kontrol sistemine benzeten Dr. Matt Hepburn, “Bu bir çeşit sensör. Derinizin altına yerleştiren çip, vücutta kimyasal reaksiyonlar oluştuğunda size haber verecek. Mikroçipin sinyali ‘yarın semptomların ortaya çıkacak’ anlamına gelecek. Çip sosyal medyadaki komplo teorilerinin aksine her hareketinizi izlemeyecek” dedi.

"Koronavirüs kandan temizlenebilir"

Mikroçipin kişinin kanını ölçeceğini söyleyen Dr. Hepburn, Kovid-19 tespit edildiğinde hastaya kan testi yapması için uyarı göndereceğini aktardı. Bu bilgiyi virüsle temastan sonra 3 ile 5 dakika içinde çip yoluyla alabileceklerini ifade eden Dr. Hepburn, söz konusu teknoloji sayesinde diyaliz yöntemiyle koronavirüsün kandan temizlenebileceğini savundu.

Sözkonusu haber, dünya medyasında böyle yer almıştı:

FDA'nın onayı bekleniyor

Sözkonusu mikroçipin faaliyete geçmesi için ABD'nin gıda ve ilaç kurumu FDA'nın onayını beklediği öğrenildi.

Pentagon'un açıklaması "çip takacaklar" iddiasını güçlendirdi

Pandemi döneminin insanlara komplo kurulup çip takılacağı iddiası, Pentagon'un açıklamasıyla daha da kuvvetlendirdi. Daha önce bu iddiayı dile getirenler, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

PCR testi ve aşı zorunluluğu gibi "çip zorunluluğu" da gelir mi?

Son dönemde dünyada ve ülkemizde başlatılan PCR testi zorunluluğu ve aşı zorunluluğu ile aşı olmak istemeyen vatandaşlara baskı oluşturuldu.

Mikroakışkan çip gelişmesiyle birlikte, "Bir sonraki adımda dünyadaki insanlara "çip zorunluluğu" gelir mi?" sorusunu da akıllara getirdi. 

Aşı ve PCR testi ile insanlar bıktırılarak çipe mi hazırlanıyor?

Diğer taraftan ise sosyal medya mecralarında, "'Koronayı teşhis ve tespit eden çip geliştirdik. Aşıya ve PCR testine ne gerek var?' diyerek hidrojel çipi vücuda yerleştirmeyi amaçladıkları" ve "İnsanların PCR testi ve aşı ile bıktırılarak çipe hazırlandığı" iddiaları da bulunuyor.

İlk kez 2017'de geliştirildi

Öte yandan mikroakışkan çip, 2017 yılında geliştirilmişti. 10 dolar maliyeti olan çipin, hastalık teşhisinde hızlı olacağı ifade edilmişti.

Sözkonusu gelişme dünya medyasında böyle yer almıştı:

ABD'de PCR testi iptal edildi! Vaka sayıları artık hükümsüz mü? Dilipak: Pandemi oyunu bitti
ABD'de PCR testi iptal edildi! Vaka sayıları artık hükümsüz mü? Dilipak: Pandemi oyunu bitti

Korona Virüs

ABD'de PCR testi iptal edildi! Vaka sayıları artık hükümsüz mü? Dilipak: Pandemi oyunu bitti

Fatih Erbakan'dan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: Aşı olmaya zorlayıcı dayatmalara karşıyız
Fatih Erbakan'dan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: Aşı olmaya zorlayıcı dayatmalara karşıyız

Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: Aşı olmaya zorlayıcı dayatmalara karşıyız

MAARİF-SEN, PCR testi zorunluluğuna karşı mahkemeye gidiyor! Sivil itaatsizlik eylemi başlattılar!
MAARİF-SEN, PCR testi zorunluluğuna karşı mahkemeye gidiyor! Sivil itaatsizlik eylemi başlattılar!

Gündem

MAARİF-SEN, PCR testi zorunluluğuna karşı mahkemeye gidiyor! Sivil itaatsizlik eylemi başlattılar!

Dünden beri Türkiye gündeminde: Vatandaşlardan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki yağıyor
Dünden beri Türkiye gündeminde: Vatandaşlardan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki yağıyor

Gündem

Dünden beri Türkiye gündeminde: Vatandaşlardan 'PCR testi zorunluluğu'na tepki yağıyor

81 ile PCR testi zorunluluğu genelgesi
81 ile PCR testi zorunluluğu genelgesi

Gündem

81 ile PCR testi zorunluluğu genelgesi

Eğitim-Bir-Sen'den 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: İnsan hakları ihlali olan bu hatadan bir an evvel dönülmelidir!
Eğitim-Bir-Sen'den 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: İnsan hakları ihlali olan bu hatadan bir an evvel dönülmelidir!

Gündem

Eğitim-Bir-Sen'den 'PCR testi zorunluluğu'na tepki: İnsan hakları ihlali olan bu hatadan bir an evvel dönülmelidir!

'PCR testi zorunluluğu'na sendikalardan peş peşe tepki!
'PCR testi zorunluluğu'na sendikalardan peş peşe tepki! "Gönüllülük esas alınmalı"

Gündem

'PCR testi zorunluluğu'na sendikalardan peş peşe tepki! "Gönüllülük esas alınmalı"

Ünlü profesörden 'PCR testi zorunluluğu'na tepki! Mucidinin
Ünlü profesörden 'PCR testi zorunluluğu'na tepki! Mucidinin "PCR testi hasta olduğunuzu söylemez" sözlerini hatırlattı

Gündem

Ünlü profesörden 'PCR testi zorunluluğu'na tepki! Mucidinin "PCR testi hasta olduğunuzu söylemez" sözlerini hatırlattı

Bilim Kurulu üyesinden 'zorunlu PCR testi' açıklaması: Ben olsam aşımı yaptırıp kurtulurdum
Bilim Kurulu üyesinden 'zorunlu PCR testi' açıklaması: Ben olsam aşımı yaptırıp kurtulurdum

Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesinden 'zorunlu PCR testi' açıklaması: Ben olsam aşımı yaptırıp kurtulurdum

Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!
Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!

Gündem

Dilipak tarihi duyurdu! PCR testi ve aşı zorunluğuna karşı tepki mitingi!

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay