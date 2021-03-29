  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD konvoyunu vurdular!
Dünya

ABD konvoyunu vurdular!

Irak'ın Kadisiye kentinde ABD güçlerine lojistik destek taşıyan TIR'lara saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 15:56:00 -
ABD konvoyunu vurdular!

Irak'ın güneyindeki Kadisiye ilinde meydana gelen saldırıda ABD güçlerine lojistik destek taşıyan tırlar hedef alındı.

Kadisiye il merkezi Divaniye sınırları içeridinde meydana geldiği belirtilen saldırıda, ülkenin güneyindeki ABD askerlerine lojistik destek götüren sivil tırlar daha önceden yola yerleştirildiği ifade edilen el yapımı paylayıcı düzeneğiyle hedef alındı.

Hedef alınan lojistik destek konvoyundaki tırlardan biri yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, konvoyun kalan kısmını oluşturan araçların yoluna devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO’da Rus malı radar rezaleti!
Dünya

NATO’da Rus malı radar rezaleti!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması NATO ve ABD tarafından sert tepki ile karşılanırken Almanya Donanması'na ait denizaltıların Rus şir..
Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik
Sağlık

Fransa'da vahim açıklama: Böylesini görmemiştik

Fransa'da, Paris bölgesinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen ciddi artışın ardından hastanelerde y..
Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik!
Siyaset

Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"

Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, 2 yıldır vaat ettiği projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. Seçim vaatleri ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay