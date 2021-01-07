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Dünya ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi
Dünya

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:15:00 -
ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Contee yaptığı açıklamada, daha önce Kongre bünyesinde polis tarafından vurularak hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha öldüğünü duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin çıkarıldıkları acil servislerde hayatını kaybettiğini belirten emniyet müdürü, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

Contee ayrıca olaylarda 14 polis memurunun hafif yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

New York Valisi, ABD Kongresi baskınından sonra Washington'a 1000 ulusal muhafız gönderecek

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresi baskınından sonra Washington'da güvenliği desteklemek için 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı.

Cuomo Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ulusal Muhafızlarının talebi üzerine iki haftalığına New York'tan başkent Washington'a 1.000 ulusal muhafız gönderiyorum" dedi. 

Vali Cuomo, barışçıl bir geçişin ABD demokrasisinin temel taşı olduğunu ve New York'un Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde uygulanmasını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Dün Beyaz Saray önündeki mitingin ardından ABD Kongresi'ne yürüyen binlerce gösterici, Kongre binası önündeki barikatları geçerek binaya girmeye çalıştı.

Polisle çatışmalardan kısa bir süre sonra bazı göstericiler Kongre binasına girdi.

Kongre Başkanlık Seçimi Oylamasının onay oturumu askıya alındı ​​ve oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Kongre üyeleri binanın içinde güvenli bir yere götürüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "kısıtlama" çağrısında bulundu.

Kongre binasında meydana gelen olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybederken çok sayıda polis yaralandı.

Trump, olaylar üzerine Ulusal Muhafızların Kongre'ye gönderilmesini emretti.

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