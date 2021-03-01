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Dünya ABD Kongresine rapor sundular! Milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamışlar
Dünya

ABD Kongresine rapor sundular! Milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamışlar

ABD Kongresine sunulan güncel bir rapor, 2008'den bu yana Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında ayrılan bütçeden 2,4 milyar dolarlık kısmının boşa harcandığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 20:46:00 -
ABD Kongresine rapor sundular! Milyarlarca dolar ödeneği boşa harcamışlar

ABD Kongresine sunulan güncel bir rapor, 2008'den beri Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında ayrılan bütçeden 2,4 milyar dolarlık kısmının boşa harcandığını ortaya koydu.

Kongre tarafından 2008 yılında kurulan Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Başmüfettişliği (SIGAR), yıllar içinde Afganistan'a ayrılan ödeneklerin nasıl yanlış şekilde kullanıldığını belgeledi.

SIGAR'ın Kongreye sunduğu rapora göre, ABD yönetimlerinin 2008'den bu yana Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında yeni bina yapımı ve araç alımı için ayırdığı 7,8 milyar dolarlık bütçenin 2,4 milyar doları "terk edilmiş" ya da "amacına uygun kullanılmayan" yerler için kullanıldı.

7,8 milyar doların sadece 1,2 milyar dolarlık bölümü amacına uygun bina ve araçlar, 343 milyon dolarlık bölümü ise "bakımı iyi yapılan bina ya da araçlar" için kullanıldı.

Demokrat Kongre üyesi Stephen Lynch, konuya ilişkin ABD basınına yaptığı açıklamada, Afganistan'a gönderdikleri bütçenin kullanımında ciddi boşluklar olduğunu ve bu konuyu yakından takip edeceklerini belirtti.

Afganistan'da halen Taliban ile ve Afgan yönetimiyle barış sürecini yönetmeye çalışan ABD yönetimi, bir yandan da ülkedeki askerlerinin geri çekilmesine ilişkin planlarını gözden geçiriyor.

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