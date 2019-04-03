ABD Kongresi’nde Stoltenberg’den 'Rusya' uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada daha ‘iddialı' bir Rusya'nın oluşturduğu tehdit konusunda uyarıda bulundu. Stoltenberg, NATO'nun Avrupa'ya karadan atılan nükleer füze yerleştirme niyeti olmadığını belirtti. Ancak NATO'nun güvenilir ve etkili caydırıcılık için her zaman gerekli adımları atacağını kaydetti.

Stoltenberg konuşmasında Başkan Trump tarafından sık sık eleştirilere maruz kalan ancak uzmanlar tarafından tarihin en başarılı ittifaklarından biri olarak değerlendirilen NATO'yu savundu. Trump 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında NATO'yu ‘modası geçmiş' olarak değerlendirmişti. ABD Başkanı ayrıca NATO üyelerini savunma harcamalarına yeterince bütçe ayırmamakla suçluyor.

Stoltenberg konuşmasında Trump'ın üye ülkelere NATO'ya yönelik maddi tahhüdlerini yerine getirmeleri konusunda çağrıda bulunmasının yararlı olduğunun mesajını verdi. NATO Genel Sekreteri'nin Kongre'ye davet edilmesinin ABD'nin NATO'ya bağlılığının göstergesi olduğunu söylemesi üzerine Kongre üyeleri Stoltenberg'i ayakta alkışladı.Stoltenberg, “NATO Avrupa'ya hep faydalı oldu ancak ABD'ye de faydalı oldu” ifadelerini kullandı.

Salı günü Beyaz Saray'da Trump'la bir araya gelen Stoltenberg, Trump'ın NATO üyelerine savunma harcamalarını arttırmaları yönünde yaptığı baskının ittifaka onlarca milyar dolar daha katkı sağlanmasına neden olduğunu söyledi, ancak üye ülkelerin bütçelerini daha da arttırmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.Stoltenberg NATO'nun 70. kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Washington'da bulunuyor.