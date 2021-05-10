ABD Kongresi üyesi Omar: "İsrail'in Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir"

Somali asıllı olan Omar, Twitter mesajında, "İsrail'in, Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin korunmayı hak ettiğinin altını çizen Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

İsrail'in füze saldırılarında 20 kişi şehit oldu

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de şehit olanların sayısının 20'ye, yaralı sayısının 65'e yükseldiğini duyurmuştu.