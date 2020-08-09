ABD kışkırtmalarıyla yine sahnede

Münübe Yılmaz

Lübnan’da geçtiğimiz hafta gerçekleşen patlama sonrasında ortaya çıkan karışıklığı fırsat bilen Amerika, Lübnan halkının gösteri yapma hakkını desteklediklerini ve Lübnan halkı kendilerini dinleyecek liderleri hakettiğini açıkladı. Reuters’a göre Amerika’nın Beyrut Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan halkının kendilerini dinleyip, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki taleplerine yanıt verecek liderleri hak ettiğini ifade etti. Yapılan açıklamada “Lübnan halkının barışçıl gösteri yapma hakkını destekliyor ve herkesi şiddetten uzak durmaya çağırıyoruz” sözlerine yer verildi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda geçtiğimiz salı günü meydana gelen patlamanın ardından Cumartesi günü binlerce kişi ‘Hesap Günü’ sloganıyla protesto gösterileri düzenleyerek, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı pankartlarla Beyrut şehir merkezine akın ettiler. Protestocular Beyrut’u harebeye çeviren ve limanda ağır kayıplara sebep olan olayın sorumlularının hesap vermesini istedi.