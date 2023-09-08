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Dünya ABD kesenin ağzını açtı! Ukrayna'ya yardım yağıyor
Dünya

ABD kesenin ağzını açtı! Ukrayna'ya yardım yağıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-08 00:46:00 -
ABD kesenin ağzını açtı! Ukrayna'ya yardım yağıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretinden ve 1 milyar dolarlık yeni askeri ve insanı yardım taahhüdünde bulunmasından sadece bir gün sonra Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini duyurdu.

Pentagon, bir dizi silah ve askeri teçhizatın alımında kullanılması öngörülen uzun vadeli yardım paketinin, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) aracılığıyla sağlanacağını bildirdi.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin sürdürülebilirliği ve entegrasyonu için ekipman, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için teçhizat, topçu mermileri, elektronik harp araçları, imha mühimmatları ve mayın temizleme teçhizatının dahil olduğu pakette aynı zamanda eğitim ve bakım faaliyetleri de olacak.

Blinken 1 milyar dolar yardım açıklamıştı

Söz konusu yardım paketi, Blinken'ın Ukrayna ziyaretinde ülkeye 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklaması ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırısında son haftalarda ilerleme olduğunu bildirmesinden bir gün sonra geldi.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıklarken, "Devam eden karşı saldırı, son haftalarda ivme kazandı. Ukrayna'ya vereceğimiz yeni yardımlarla bu ivme daha da hızlanacak." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık savunma yardımı verilecek. Bu yardım, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, Javelin zırh delici füze sistemleri, tanksavar sistemleri ve Abrams tankları için uranyum tank mühimmatları içeriyor.
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Ayrıca yeni açıklanan paketin 300 milyon doları, Rusya'dan alınan bölgelerde düzenin tesisi için kolluk kuvveti desteğini kapsıyor.

Paketin 100 milyon doları, "yabancı askeri finansman" olarak, 206 milyon doları insani yardım olarak verilecek. Kalan kısım da Ukrayna'nın uzun vadedeki ihtiyaçları için tesis edilecek.

 

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