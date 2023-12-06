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Dünya ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular
Dünya

ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-12-06 17:36:00 -
ABD kemik atıyor İsrail ısırıyor! Korkunç gerçeği duyurdular

İsrail, Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ederken; ABD'nin Müslümanları katletmesi için kendilerine yaptıkları yardımı açıkladı.

Gazze'de sivillere bomba yağdıran katil İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD’den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığa bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların “büyük önem taşıdığı” ifade edildi.

Bu kapsamda, "Gazze’deki savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği" bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve “daha fazlasının” olduğu kaydedildi.

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