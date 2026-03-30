ABD Katar'daki vatandaşlarını uyardı

Orta Doğu’daki ateş çemberi genişlerken, ABD’den bölgedeki varlığına dair en kritik hamle geldi. ABD’nin Doha Büyükelçiliği, yayınladığı son dakika mesajıyla Katar’daki tüm Amerikan vatandaşlarını en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Bölgedeki durumun yakından izlendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlikleri için kendi kararlarını vermeleri istense de "ayrılmak isteyenlere teknik destek sağlanacağı" vurgusu dikkat çekti.

"YİYECEK, SU VE İLAÇ STOKLAYIN"

Sıradan bir güvenlik uyarısının ötesine geçen mesajda, Katar’da kalmayı tercih eden Amerikalılardan ikamet ettikleri yerlerde uzun süreli yiyecek, su ve ilaç stoku yapmaları istendi. Yerel makamların direktifleri doğrultusunda "güvenli alanlara geçiş" için teyakkuzda olunması talimatı verilirken, büyükelçilik kaçış için uçuş ve kara yolu seçeneklerini içeren teknik haritayı da paylaştı.

Diplomatik çevreler, ABD’nin bu uyarısını bölgedeki askeri hareketliliğin sivil yaşamı felç edecek bir boyuta evrileceğinin kanıtı olarak yorumluyor. Özellikle Katar gibi ABD’nin en stratejik üslerine ev sahipliği yapan bir ülkede "hazırlıklı olun" çağrısının yapılması, yaklaşan büyük çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.