SON DAKİKA
Dünya ABD Katar'daki vatandaşlarını uyardı
ABD Katar'daki vatandaşlarını uyardı

ABD Katar'daki vatandaşlarını uyardı

ABD'nin Doha Büyükelçiliği, Orta Doğu'da tırmanan gerilim üzerine Katar'daki vatandaşları için acil durum uyarısı yayınladı. "Bölgeyi terk etmek isteyenlere yardım etmeye hazırız" denilen açıklamada; yiyecek, su ve ilaç stoklanması çağrısı yapılması "büyük savaş kapıda mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Orta Doğu’daki ateş çemberi genişlerken, ABD’den bölgedeki varlığına dair en kritik hamle geldi. ABD’nin Doha Büyükelçiliği, yayınladığı son dakika mesajıyla Katar’daki tüm Amerikan vatandaşlarını en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Bölgedeki durumun yakından izlendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlikleri için kendi kararlarını vermeleri istense de "ayrılmak isteyenlere teknik destek sağlanacağı" vurgusu dikkat çekti.

"YİYECEK, SU VE İLAÇ STOKLAYIN"

Sıradan bir güvenlik uyarısının ötesine geçen mesajda, Katar’da kalmayı tercih eden Amerikalılardan ikamet ettikleri yerlerde uzun süreli yiyecek, su ve ilaç stoku yapmaları istendi. Yerel makamların direktifleri doğrultusunda "güvenli alanlara geçiş" için teyakkuzda olunması talimatı verilirken, büyükelçilik kaçış için uçuş ve kara yolu seçeneklerini içeren teknik haritayı da paylaştı.

Diplomatik çevreler, ABD’nin bu uyarısını bölgedeki askeri hareketliliğin sivil yaşamı felç edecek bir boyuta evrileceğinin kanıtı olarak yorumluyor. Özellikle Katar gibi ABD’nin en stratejik üslerine ev sahipliği yapan bir ülkede "hazırlıklı olun" çağrısının yapılması, yaklaşan büyük çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor.

 

Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı!
Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı!

Gündem

Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı!

Katar'daki helikopter kazasında Bahreyn'den taziye mesajı! "Türkiye ve Katar ile dayanışma içindeyiz!"
Katar'daki helikopter kazasında Bahreyn'den taziye mesajı! "Türkiye ve Katar ile dayanışma içindeyiz!"

Yerel

Katar'daki helikopter kazasında Bahreyn'den taziye mesajı! "Türkiye ve Katar ile dayanışma içindeyiz!"

Katar'da şehit olan ASELSAN personelleri için tören düzenlendi
Katar'da şehit olan ASELSAN personelleri için tören düzenlendi

Gündem

Katar'da şehit olan ASELSAN personelleri için tören düzenlendi

Katarakt yaş sınırı tanımıyor!
Katarakt yaş sınırı tanımıyor!

Sağlık

Katarakt yaş sınırı tanımıyor!

MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması…
MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması…

Gündem

MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması…

Katar'a İHA saldırısı
Katar'a İHA saldırısı

Dünya

Katar'a İHA saldırısı

 

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"
Gündem

Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım"

Rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da lüks bir otel odasında belediyedeki bayan personel olan..
CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti
Gündem

CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Fondaşlar isyan etti

CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki metresiyle otel odasında yakalanması arpasını CHP'den alan fondaşları isyan ettirdi...
Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!
Gündem

Ahmet Hakan belediye çalışanıyla otelde basılan CHP’li başkanı yazdı: Ne izansız, ne şuursuz adammış! Bunu yapan adam her şeyi yapar!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 21 yaşındaki çalışanıyla otel odasında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Yalım’ın rezaleti..
